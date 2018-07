Nenê é cestinha em vitória dos Wizards sobre os Nets

Inconstante na temporada, Nenê foi decisivo para que o Washington Wizards vencesse o Brooklyn Nets, sábado à noite, fora de casa, por 99 a 90. O pivô brasileiro anotou 20 pontos e foi o cestinha sua equipe. Ele ainda colaborou com seis rebotes e duas assistências para o Wizards mantivesse o segundo lugar da Conferência Leste.

Outro que foi bem pelo Wizards diante do Nets foi o pivô Marcin Gorat, que marcou 10 pontos e pegou 16 assistências, chegando a um "duplo-duplo". Pelos donos da casa, destaque para o armador Jarrett Jack, com 22 pontos e oito assistências.

O jogo mais aguardado da noite, porém, era a visita do Golden State Warriors ao Houston Rockets. A equipe de melhor campanha na temporada vinha de derrota para o Oklahoma City Thunder, na sexta, e precisava se recuperar. Candidato a MVP, Stephen Cury brilhou, com 27 pontos, sete rebotes e 11 assistências, comandando um atropelo de 131 a 106.

Leandrinho ficou apenas quatro minutos em quadra, mas anotou seis pontos, em um jogo em que o Golden State acertou quase 55% dos arremesses de dois pontos que tentou. Já Klay Thompson não apenas fez 27 pontos como ainda anulou o astro do Rockets, James Harden, que saiu do jogo com apenas 12 pontos.

A vitória foi a 32.ª do Golden State na temporada, contra apenas seis derrotas. Quase tão bem vai o Atlanta Hawks, que chegou ao seu 33.º triunfo (contra oito revezes) ao ganhar do Chicago Bulls, por 107 a 99, fora de casa. Kyle Kover foi o cestinha, com 24 pontos.

RESULTADOS DESTE SÁBADO

Charlotte Hornets 80 x 71 Indiana Pacers

Detroit Pistons 107 x 89 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 99 x 107 Atlanta Hawks

Houston Rockets 106 x 131 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 90 x 99 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 102 x 98 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 105 x 113 Minnesota Timberwolves

Sacramento King 108 x 117 Los Angeles Clippers

JOGOS DESTE DOMINGO

Toronto Raptors x New Orleans Pelicans

Orlando Magic x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Utah Jazz