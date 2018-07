Nenê e Felício se destacam em jogos da pré-temporada da NBA

Em noite de sete duelos da pré-temporada da NBA, quatro brasileiros entraram em quadra neste sábado, tentando mostrar serviço, visando boas chances na competição que terá início no dia 25. E, Nenê, novamente, e Cristiano Felício se destacaram pelo Houston Rockets e Chicago Bulls, respectivamente. Marcelinho Huertas e Anderson Varejão tiveram desempenho mais discreto.

Brasileiro mais consistente desta pré-temporada, Nenê manteve neste sábado sua média, ao anotar 10 pontos nos 19 minutos em que esteve em quadra. Na derrota do seu Rockets para o Memphis Grizzlies, em casa, por 134 a 125, na segunda prorrogação, Sam Dekker foi o maior pontuador dos anfitriões, com 16 pontos. Troy Williams anotou 23 para o Grizzlies.

No Chicago Bulls, Felício também foi titular, porque o técnico Fred Hoiberg decidiu poupar jogadores como Dwyane Wade, Jimmy Butler e Rajon Rondo. Ele contribuiu com oito rebotes e cinco pontos no triunfo sobre o Milwaukee Bucks por 107 a 86, fora de casa. O cestinha do Bulls e da partida foi Isaiah Canaan, responsável por 25 pontos.

Enquanto Nenê e Felício se destacavam em quadra, Huertas e Varejão tinham atuação comedida na vitória do Golden State Warriors sobre o Los Angeles Lakers por 112 a 107, em Las Vegas. Huertas anotou seis pontos e Varejão passou e branco no triunfo do atual vice campeão da NBA.

Em outras partidas disputadas na noite deste sábado, o Boston Celtics bateu o New York Knicks por 119 a 107, em Nova York, enquanto Sacramento Kings venceu o Washington Wizards por 124 a 119, em Lexington. O Miami Heat derrotou o Minnesota Timberwolves por 101 a 96, em Louisville. Já o Philadelphia 76ers não resistiu ao Detroit Pistons e foi superado por 97 a 76, em casa.