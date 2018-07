Nenê faz 19 pontos em derrota dos Wizards para o Jazz

SALT LAKE CITY - O brasileiro Nenê Hilário até teve boa atuação, mas não foi suficiente para evitar a derrotar do Washington Wizards, em Salt Lake City, por 104 a 101 para o Utah Jazz, pela rodada de sábado da NBA. O pivô permaneceu em quadra por 33 minutos e anotou 19 pontos, além de ter obtido seis rebotes e dado duas assistências.

Trevor Ariza marcou 23 pontos para o Wizards na partida e Marcin Gortat somou 14 pontos e 11 rebotes. A derrota foi a 22ª do time de Washington em 43 partidas na maior liga de basquete do planeta, o que o deixa em sexto lugar na Conferência Leste. Enes Kanter foi o cestinha do duelo com 24 pontos, enquanto Derrick Favors obteve 14 rebotes e anotou 11 pontos pelo Jazz. A equipe de Salt Lake City agora soma 15 vitórias e 29 derrotas, na lanterna da Conferência Oeste.

OUTROS JOGOS

Também neste sábado, o Toronto Raptors perdeu, em casa, para o Los Angeles Clippers por 126 a 118, mesmo com os 51 pontos de Terrence Ross, igualando o recorde da franquia, de Vince Carter, que também anotou 51 no triunfo do time canadense sobre o Phoenix Suns, por 103 a 101, em 27 de fevereiro de 2000.

Ross, que está em seu segundo ano na NBA, tinha 26 pontos como seu recorde na carreira. Na noite de sábado, porém, ele brilhou ao acertar 16 de 29 arremessos de quadra, com dez de 17 tentativas de três, e nove de dez tiros livres. Jamal Crawford, com 37 pontos e 11 assistências, foi o principal destaque do Clippers na partida.

Quem também brilhou na rodada de sábado da NBA foi Kevin Durant, que havia ficado fora da partida anterior do Oklahoma City Thunder por causa de uma lesão no ombro. De volta, o astro conseguiu um "triple-double", com 32 pontos, 14 rebotes e dez assistências, comandando o Thunder na sua sétima vitória consecutiva, dessa vez sobre o Philadelphia 76ers, por 103 a 91, fora de casa.

O Denver Nuggets encerrou uma sequência de três derrotas ao bater o Indiana Pacers, em casa, por 109 a 96, na noite de sábado, em casa. Para isso, contou com 25 pontos de Wilson Chandler. Já J.J. Hickson terminou a partida com 14 pontos e 13 rebotes para o Nuggets, décimo colocado na Conferência Oeste, com 21 vitórias e 21 derrotas.

Lance Stephenson foi o cestinha da partida com 23 pontos e ainda obteve dez rebotes pelo Pacers, enquanto Paul George somou 18 pontos e 11 rebotes na oitava derrota do Pacers nos últimos nove jogos em Denver. Mesmo assim, a equipe permanece na liderança da Conferência Leste e com a melhor campanha desta temporada da NBA, com 34 vitórias em 43 jogos.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Charlotte Bobcats 87 x 89 Chicago Bulls

Toronto Raptors 118 x 126 Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers 91 x 103 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 99 x 81 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 87 x 112 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 109 x 96 Indiana Pacers

Utah Jazz 104 x 101 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 115 x 104 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Miami Heat x San Antonio Spurs

New York Knicks x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x Detroit Pistons

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Denver Nuggets