Nenê fica fora do time de reservas do All-Star Game

No entanto, Nenê ainda poderá participar da partida. O chinês Yao Ming, eleito como titular pelo voto popular, não terá condições de jogo por conta de uma lesão. Com isso, o comissário da NBA, David Stern, irá indicar o pivô da equipe do Oeste. Porém, assim como Popovich, Stern não precisará escolher alguém da posição, o que faz com que o brasileiro brigue com nomes como Kevin Love, LaMarcus Aldridge, Luis Scola, entre outros.

Além de Tim Duncan, o técnico do San Antonio Spurs escolheu outro jogador de seu time: o ala-armador argentino Manu Ginobili, que faz grande temporada. Completam a lista de reservas do Oeste os armadores Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) e Deron Williams (Utah Jazz), e os ala-pivôs Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Pau Gasol (Los Angeles Lakers) e o novato Blake Griffin (Los Angeles Clippers). Westbrook e Griffin participarão do All-Star Game pela primeira vez na carreira.

Pelo lado do Oeste, destaque para a invasão de jogadores do Boston Celtics. O técnico Doc Rivers, justamente do Celtics, convocou quatro atletas de sua equipe: o armador Rajon Rondo, o ala-armador Ray Allen, o ala Paul Pierce e o ala-pivô Kevin Garnett. Além deles, foram chamados o ala Joe Johnson e o pivô Al Horford, ambos do Atlanta Hawks, e o ala-pivô Chris Bosh, do Miami Heat.

E é o Miami Heat que conta com o maior número de jogadores titulares no All-Star Game. O ala LeBron James e o ala-armador Dwyane Wade jogarão pelo lado Leste, que também terá o armador Derrick Rose (Chicago Bulls), o ala-pivô Amare Stoudemire (New York Knicks) e o pivô Dwight Howard (Orlando Magic). Pela Conferência Oeste, os titulares serão o armador Chris Paul (New Orleans Hornets), o ala-armador Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), os alas Carmelo Anthony (Denver Nuggets) e Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) e a vaga de pivô, que seria de Yao Ming, está aberta.