Nenê Hilário joga bem, mas Wizards perdem para Rockets no fim do jogo

HOUSTON - A boa atuação de Nenê Hilário não impediu a derrota do Washington Wizards na rodada de quarta-feira da NBA. Fora de casa, a equipe do pivô brasileiro fez um duelo equilibrado com o Houston Rockets, mas acabou sendo derrotado por 113 a 112, graças a James Harden, autor da cesta que definiu o duelo, a 0s7 do fim. Assim, o Rockets conquistou a sétima vitória consecutiva.

Nenê, porém, se destacou pelo Wizards, com 20 pontos anotados nos 30 minutos em que permaneceu em quadra. O brasileiro acertou nove de 12 arremessos de quadra e três de nove lances livres, além de ter obtido um rebote, mas acabou sendo excluído do duelo ao cometer a sua sexta falta quando faltavam menos de 2 minutos para o encerramento do último quarto.

Trevor Ariza também se destacou pelo Wizards, com 32 pontos e 11 rebotes, enquanto John Wall somou 19 pontos e 14 assistências. Nenhum deles, porém, conseguiu frear James Harden, cestinha do duelo com 35 pontos. Além disso, ele obteve seis rebotes e deu seis assistências pelo Rockets.

Harden também teve o auxílio de Dwight Howard, com 24 pontos e 16 rebotes, e Chandler Parsons, com 18 pontos e 12 rebotes, no 36º triunfo em 53 jogos do time de Houston, o terceiro colocado na Conferência Oeste. Já o Wizards está em sexto lugar no Leste, com 25 vitórias e 27 derrotas.

O Miami Heat também conquistou um triunfo nos instantes finais da sua partida na rodada de quarta-feira. E quem definiu a vitória por 111 a 110 sobre o Golden State Warriors, fora de casa, foi LeBron James, que fez uma cesta de três pontos a 0s2 do fim do duelo. O astro foi o cestinha do jogo com 36 pontos, ainda obteve 13 rebotes e deu nove assistências.

Assim, o Heat conseguiu superar a ausência de Dwyane Wade, lesionado, e agora soma 37 vitórias e 14 derrotas, em segundo lugar na Conferência Leste. Stephen Curry marcou 29 pontos e David Lee somou 21 pontos e 11 rebotes pelo Warriors, o oitavo colocado do Oeste, com 31 triunfos em 53 jogos.

O Dallas Mavericks conquistou um resultado expressivo na rodada de quarta-feira da NBA ao derrotar o Indiana Pacers por 81 a 73, fora de casa. A vitória foi a sexta nos últimos sete jogos do Mavericks, mas apenas a terceira derrota do Pacers como mandante nesta temporada. Monta Ellis marcou 23 pontos e conseguiu nove rebotes pelo time de Dallas, sexto colocado na Conferência Oeste da NBA, com 32 vitórias e 22 derrotas.

George Hill anotou 14 pontos para o Pacers, apenas um a mais do que Lance Stephenson, que também obteve dez rebotes. Esta foi a segunda derrota do time de Indianápolis nas últimas três partidas. Mesmo assim, o Pacers permanece na liderança do Leste, com 40 triunfos em 52 jogos.

Mesmo sofrendo com as lesões que afastam o francês Tony Parker, o argentino Manu Ginobili e o brasileiro Tiago Splitter das quadras, o San Antonio Spurs derrotou o Boston Celtics por 104 a 92, fora de casa, na noite de quarta-feira.

Tony Parker liderou a equipe, com 25 pontos, sendo 23 deles anotados no segundo tempo, e nove rebotes, e o italiano Marco Belinelli somou 16 pontos, 11 rebotes e oito assistências pelo Spurs, vice-líder da Conferência Oeste, com 38 vitórias e 15 derrotas.

Rajon Rondo marcou 16 pontos pelo Celtics, que não teve o lesionado Avery Bradley e conquistou apenas quatro vitórias em 22 partidas contra times do Oeste nesta temporada. Já Kelly Olynik marcou 15 pontos e obteve dez rebotes pelo 12º colocado no Leste, com 19 triunfos em 54 partidas.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Indiana Pacers 73 x 81 Dallas Mavericks

Orlando Magic 81 x 86 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 104 x 83 Atlanta Hawks

Boston Celtics 92 x 104 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 105 x 89 Charlotte Bobcats

Detroit Pistons 89 x 93 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 101 x 106 Sacramento Kings

Houston Rockets 113 x 112 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 98 x 102 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 117 x 90 Denver Nuggets

Utah Jazz 105 x 100 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 110 x 111 Miami Heat

Los Angeles Clippers 122 x 117 Portland Trail Blazers

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder