Nenê joga bem e Wizards derrota o Hawks na NBA

O grande destaque do Wizards, no entanto, foi mais uma vez o armador John Wall, que também teve um "double-double", com 26 pontos e 12 assistências. Trevor Ariza (24 pontos) e Martell Webster (19) também apareceram bem. Pelo Hawks, Paul Millsap foi o melhor em quadra, com 23 pontos e 10 rebotes.

Outro brasileiro que viu sua equipe sair vencedora no sábado foi Anderson Varejão. O pivô foi discreto, anotou apenas seis pontos e cinco rebotes vindo do banco, mas pôde comemorar o triunfo de seu Cleveland Cavaliers sobre o Chicago Bulls por 97 a 93, em casa. O confronto foi extremamente disputado e os visitantes tiveram três chances para empatar no fim, com Luol Deng, Joakim Noah e Carlos Boozer, mas acabaram falhando.

Mesmo errando no fim, Deng deixou a quadra como principal cestinha da partida, com 27 pontos, além de 11 assistências. Tony Snell e Taj Gibson também se destacaram pelo Bulls, com 18 pontos cada. Mas do outro lado, o Cavaliers contou com um Andrew Bynum como em seus melhores tempos e o pivô terminou com 20 pontos e 10 rebotes.

Se Varejão e Nenê venceram, Tiago Splitter e Faverani não tiveram a mesma sorte. Splitter começou no banco, anotou apenas seis pontos e três rebotes e viu seu San Antonio Spurs ser derrotado pelo Houston Rockets, em casa, por 112 a 106, graças aos 31 pontos de James Harden e os 25 de Chandler Parsons. Tony Parker tentou responder e terminou com 27 pontos, mas não foi o suficiente.

Já Faverani anotou sete pontos, também vindo do banco, na derrota do Boston Celtics para o Milwaukee Bucks, fora de casa, por 92 a 85. O cestinha da partida foi O.J. Mayo, do Bucks, com 22 pontos. Ele teve a contribuição dos 20 pontos de Brandon Knight para liderar o time à vitória. Pelo Celtics, grande atuação de Jared Sullinger, autor de 21 pontos e 14 rebotes.

Nos outros jogos da noite, o Dallas Mavericks sucumbiu diante dos 27 pontos de Kevin Martin e perdeu em casa por 112 a 106 para o Minnesota Timberwolves. Já o Brooklyn Nets, que havia vencido apenas uma das últimas oito partidas, voltou a conseguir um resultado positivo, desta vez sobre o Memphis Grizzlies, fora de casa, por 97 a 88, graças aos 26 pontos de Joe Johnson. Por fim, o Utah Jazz, pior equipe do Oeste, conseguiu sua terceira vitória na temporada ao bater o Phoenix Suns, fora de casa, por 112 a 104.

Confira as partidas deste domingo na NBA:

