Nenê joga bem, mas Denver perde a segunda da série para o Oklahoma

O pivô brasileiro Nenê até fez a sua parte nesta quarta-feira, 20, mas a sua equipe, o Denver Nuggets, acabou derrotada pela segunda vez nos playoffs pelo Oklahoma City Thunder, desta vez por 106 a 89.

Jogando em casa, o Oklahoma começou arrasador e fez 31 a 15 já no primeiro quarto. No restante da partida, o time se limitou a administrar o placar para fazer 2 a 0 na série.

O terceiro encontro entre as duas equipes será disputado no sábado, pela primeira vez na série com mando de quadra do Denver. Os playoffs são disputados em melhor de sete partidas.

O ala Kevin Durant foi o cestinha do Oklahoma ao marcar 23 pontos, dois a mais que o armador Russell Westbrook. Destaque ainda para o ala-pivô congolês Serge Ibaka, que chegou ao double-double de 12 pontos e 12 rebotes.

Com 20 pontos, o armador Ty Lawson foi o maior marcador do Denver. Já o pivô brasileiro Nenê anotou 16 pontos e ficou a um rebote do double-double em seus 35 minutos em quadra.