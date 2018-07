Nenê leva a melhor sobre Varejão, mas Cavaliers vencem

WASHINGTON - Se, no duelo particular entre pivôs brasileiros, Nenê levou a melhor sobre Anderson Varejão na noite desta sexta-feira, no aspecto coletivo quem se deu bem foi o cabeludo. Fora de casa, o Cleveland Cavaliers até deixou o Washington Wizards encostar no placar nos segundos finais, mas garantiu a vitória por 115 a 113.

Na briga brasileira embaixo do garrafão, Nenê foi melhor. Nos 34 minutos em que ficou em quadra, anotou 13 pontos, pegou oito pontos e deu cinco assistências, sendo um dos destaques do Wizards na partida. Já Anderson Varejão brilhou pouco. Em 22 minutos, conseguiu apenas cinco rebotes e seis pontos.

INDIANA VENCE NA PRORROGAÇÃO

De forma geral, o destaque da noite desta sexta-feira na NBA foi George Hill. O ala teve a melhor atuação da carreira para anotar 37 pontos e liderar o Indiana Pacers para uma vitória por 118 a 113 sobre o Portland Trailblazers, após uma prorrogação - no tempo normal o jogo acabou empatado em 103 pontos.

Apesar do ótimo desempenho de Hill, que ainda pegou 11 rebotes, o cestinha do jogo foi Damian Lillard, que anotou 38 pontos pelo Portland. O Indiana, porém, contou ainda 30 pontos de David West para vencer a quarta partida seguida e seguir firme na liderança no Leste, com a melhor campanha geral na NBA. O Portland é terceiro no Oeste.

MAGIC SURPREENDE O THUNDER

Outro bom jogo na rodada de sexta-feira colocou frente a frente o Oklahoma City Thunder e o Orlando Magic, na Flórida. Tantas vezes decisivo, Kevin Durant errou o que seria o lance decisivo, a 4 segundos do estouro do cronômetro, desperdiçando seu sexto arremesso em sete tentativas no último quarto.

Oladipo pegou o rebote e rapidamente a bola chegou até Tobias Harris, que enterrou no estouro do cronômetro para fazer 103 a 102 para o Magic. O lance precisou ser revisto, mas constatou-se que a bola já havia saído das mãos do pivô quando a luz da tabela foi acesa.

Apesar do erro que custou uma derrota ao Thunder, Kevin Durant anotou 29 pontos e deu 12 assistências, tendo o recorde de solidariedade da sua carreira. Serge Ibaka fez 28 pontos. Já pelo lado do Orlando, cinco atletas passaram os 10 pontos e outros dois anotaram nove. Mesmo com a derrota, o Oklahoma City lidera na Conferência Oeste, com 40 vitórias e 12 derrotas.

Confira os resultados desta sexta-feira na NBA:

Indiana Pacers 118 x 113 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 103 x 102 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 98 x 112 Los Angeles Lakers

Washington Wizards 113 x 115 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 99 x 89 Sacramento Kings

Detroit Pistons 111 x 95 Brooklyn Nets

New York Knicks 117 x 90 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 103 x 81 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 98 x 91 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 118 x 105 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Bobcats x San Antonio Spurs

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies

Detroit Pistons x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Portland Trailblazers

Milwaukee Bucks x Houston Rockets

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Utah Jazz x Miami Heat