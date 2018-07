Nenê lidera Wizards em vitória sobre o Bulls na NBA

O brasileiro Nenê Hilário liderou o Washington Wizards na vitória por 86 a 73, em casa, na rodada de sábado da NBA. O pivô foi o principal anotador da equipe com 16 pontos e ainda obteve seis rebotes, além de ter distribuído quatro assistências no 30 minutos em que permaneceu em quadra. Emeka Okafor também se destacou pelo Wizards, com 16 rebotes e 15 pontos. Nate Robinson anotou 19 pontos pelo Bulls e Joakim Noah somou 17 rebotes, 10 assistências e nove pontos.

Em boa fase, o Wizards venceu os cinco últimos jogos como mandante, o que não conseguia há cinco anos, e triunfou em sete das últimas 10 partidas. Esse desempenho representa uma impressionante recuperação em comparação com o início da temporada, quando perdeu 28 dos 32 primeiros jogos. Mesmo assim, a equipe está na vice-lanterna da Conferência Leste da NBA, com 11 vitórias e 31 derrotas.

O San Antonio Spurs conquistou a oitava vitória consecutiva ao bater, em casa, o Phoenix Suns por 108 a 99. Tony Parker foi o cestinha da partida com 31 pontos, sendo 11 no último período, e Manu Ginobili marcou 20. O brasileiro Tiago Splitter permaneceu em quadra por 30 minutos, com 13 pontos, oito rebotes e uma assistência no 16º triunfo seguido da equipe do Texas como mandante.

A equipe, porém, não contou pelo terceiro jogo consecutivo com Tim Duncan, por causa de uma lesão no joelho, e o técnico Gregg Popovich, doente. Michael Beasley anotou 25 pontos e Jared Dudley fez 23 para o Suns, que sofreu a sua primeira derrota sob o comando do técnico Lindsey Hunter.

O Los Angeles Clippers sofreu a quarta derrota consecutiva ao perder, na noite de sábado, para o Portland Trail Blazers por 101 a 100, fora de casa. Nicolas Batum conseguiu o seu terceiro "triple-double" em uma semana ao somar 20 pontos, 12 assistências e 10 rebotes para o Blazers. Damian Lillard também anotou 20 pontos.

O Clippers não contou com Chris Paul pelo terceiro jogo seguido em razão de uma lesão no joelho esquerdo e chegou a estar perdendo por uma diferença de 14 pontos no primeiro tempo. Blake Griffin foi o cestinha da partida com 24 pontos e anda deu 10 assistências e obteve oito rebotes.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Philadelphia 76ers 97 x 80 New York Knicks

Washington Wizards 86 x 73 Chicago Bulls

Toronto Raptors 98 x 99 Cleveland Cavaliers

Charlotte Bobcats 102 x 101 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 108 x 99 Phoenix Suns

Houston Rockets 119 x 106 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 109 x 102 Golden State Warriors

Denver Nuggets 121 x 93 Sacramento Kings

Utah Jazz 114 x 1110 Indiana Pacers

Portland Trail Blazers 101 x 100 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Boston Celtics x Miami Heat

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

Orlando Magic x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x New Orleans Hornets

New York Knicks x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers