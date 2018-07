Nenê para por seis semanas e só deve voltar nos playoffs da NBA

WASHINGTON - A seis meses do Mundial Masculino de Basquete, na Espanha, a seleção brasileira ganhou um motivo a mais para se preocupar. Nesta segunda-feira o Washington Wizards informou que o pivô Nenê foi submetido a exames no joelho esquerdo que não apontaram ruptura de ligamentos, mas ele vai ficar parado por seis semanas.

O prazo praticamente coincide com o fim da temporada regular da NBA, programada para o dia 16 de abril. Assim, Nenê só voltaria às quadras caso o Washington avance para os playoffs. Atualmente a equipe da capital dos Estados Unidos está com campanha de 28 vitórias e igual número de derrotas, no quinto lugar da Conferência Leste. Hoje, encararia o Chicago Bulls, fora de casa.

De acordo com os exames feitos em Nenê, ele sofreu uma entorse no ligamento medial colateral do joelho esquerdo durante a partida de domingo à noite, quando o Washington venceu o Cleveland por 96 a 83. Um dia antes, diante do New Orleans Pelicans, anotou 30 pontos na melhor atuação da carreira na NBA.

Por conta de lesões e problemas pessoais, Nenê coleciona diversas dispensas da seleção brasileira. O jogador é aguardado para disputar o Mundial, uma vez que a CBB contou com declaração dele e de outros atletas da NBA para conseguir convencer a Fiba a conceder um convite para a competição.