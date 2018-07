Nenê retorna em derrota dos Wizards para os Bobcats na prorrogação

WASHINGTON - Fora do Washington Wizards desde o dia 23 de fevereiro por causa de uma lesão no joelho esquerdo, o pivô Nenê Hilário retornou às quadras na rodada de quarta-feira da NBA, mas não conseguiu impedir a derrota da sua equipe. Em casa, o Wizards perdeu para o Charlotte Bobcats por 94 a 88, em duelo definido apenas na prorrogação.

Recém-recuperado, Nenê começou a partida no banco de reservas e atuou por 16 minutos, com dez pontos e uma assistência. Marcin Gortat foi o cestinha do jogo com 27 pontos e ainda obteve 14 rebotes pelo Wizards, enquanto John Wall conseguiu um "triple-double", com 14 pontos, 12 rebotes e 11 assistências.

Al Jefferson brilhou na partida pelo Bobcats, com 20 pontos e 18 rebotes, enquanto Kemba Walker somou 17 pontos e 12 assistências, sendo o único jogador a acertar arremessos de quadra durante a prorrogação, vencida pela sua equipe por 7 a 1.

Embalado, o Bobcats conquistou a quinta vitória consecutiva e assumiu a sexta colocação na Conferência Leste da NBA, ultrapassando exatamente o Wizards. Ambas as equipes somam 40 vitórias e 38 derrotas, mas o time de Charlotte leva vantagem nos critérios de desempate por causa do confronto direto - ganhou três de quatro jogos nesta temporada.

Com a queda para a sétima colocação, o Wizards teria pela frente na primeira rodada dos playoffs o atual bicampeão Miami Heat, de LeBron James, que caiu para a segunda colocação na Conferência Leste na rodada de quarta-feira com a derrota para o Memphis Grizzlies por 107 a 102 e o triunfo do Indiana Pacers, o novo líder, sobre o Milwaukee Bucks por 104 a 102.

Em Memphis, apesar da derrota, LeBron James foi o cestinha da partida com 37 pontos. Mike Conley fez 26 pontos Zach Randolph somou 25 pontos e 11 rebotes, enquanto Marc Gasol anotou 20 pontos e conseguiu 14 rebotes para o Grizzlies, ainda na luta por uma vaga nos playoffs.

O time de Memphis é o nono colocado da Conferência Oeste, com uma vitória a menos do que o oitavo Phoenix Suns - 46 a 47 - em 78 partidas. O Suns, aliás, bateu o New Orleans Pelicans por 94 a 88, fora de casa, na noite de quarta-feira.

Outro brasileiro a entrar em quadra na rodada da NBA, Anderson Varejão teve mais sorte e participou do triunfo do Cleveland Cavaliers por 122 a 100 sobre o Detroit Pistons, em casa. Apesar disso, a equipe, com 32 vitórias e 47 derrotas, não tem mais chances de classificação para os playoffs e ocupa o décimo lugar na Conferência Leste.

Dion Waiters foi o cestinha da partida por 22 pontos e o novato Matthew Dellavedova somou 14 pontos e 12 assistências. Já Varejão começou o duelo no banco de reservas, mas conseguiu um "double-double", com 12 rebotes e 11 pontos, além de ter dado duas assistências nos 21 minutos em que permaneceu em quadra.

Com facilidade, o Cavaliers foi ao intervalo vencendo por 69 a 37 e nunca teve a sua vitória ameaçada. Brandon Jennings e Jonas Jerebko marcaram 17 pontos cada e Andre Drummond somou 14 rebotes e 11 pontos pelo Pistons, também já eliminado e na 11ª colocação no Leste, com 29 triunfos em 79 partidas.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 122 x 100 Detroit Pistons

Orlando Magic 115 x 111 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 125 x 114 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 88 x 94 Charlotte Bobcats

Atlanta Hawks 105 x 97 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 107 x 102 Miami Heat

Milwaukee Bucks 102 x 104 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 87 x 102 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 88 x 94 Phoenix Suns

Denver Nuggets 123 x 116 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 100 x 99 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 101 x 107 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Denver Nuggets