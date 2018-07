Nenê se destaca no fim e Washington Wizards supera Chicago Bulls

WASHINGTON - Poucos dias depois de protagonizar lances marcantes contra LeBron James, no duelo entre Washington Wizards e Miami Heat, Nenê voltou a ser destaque na NBA. O pivô brasileiro conseguiu um toco no último lance na partida de sua equipe contra o Chicago Bulls, que terminou 96 a 93 para a equipe da capital norte-americana, na noite desta sexta-feira.

Vivendo uma de suas melhores temporadas desde que chegou à NBA, com médias de mais de 13 pontos e de quase 7 rebotes por jogo, Nenê está se especializando em lances marcantes no basquete. Após ganhar destaque ao conseguir um toco incrível em LeBron James, na última quarta-feira, ele voltou a ser importante na defesa. Com menos de 10 segundos para o final de jogo e o placar marcando três pontos de vantagem para os Wizards, o ala Jimmy Butler, do Chicago, tentou um arremesso para três pontos. Mas ele só não contava com um verdadeiro paredão chamado Nenê, que conseguiu o toco e decretou o placar final de 96 a 93.

Nenê ainda contribuiu com 10 pontos e 7 rebotes. John Wall, com 23 pontos e 11 assistências, foi o destaque da partida. Com o resultado, o Washington chega a 19 vitórias, ocupando a 5.ª colocação na Conferência Leste. Os Bulls aparecem na sequência, em 6.º.

TIME DE VAREJÃO TAMBÉM VENCE

O Cleveland Cavaliers superou o Denver Nuggets por 117 a 109, fora de casa, com boas atuações individuais de Kyrie Irving, com 23 pontos, e Tristan Thompson, com 20 pontos e 10 rebotes. O brasileiro Anderson Varejão também de destacou, com 16 rebotes, sete assistências e sete pontos nos 30 minutos em que permaneceu em quadra.

Assim, os Cavaliers encerraram uma série de cinco jogos como visitante contra equipes da Conferência Oeste com três vitórias, que a deixou em 10.º lugar no Leste, com 15 triunfos em 40 partidas.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

New York Knicks 95 x 109 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 101 x 111 Charlotte Bobcats

Philadelphia 76ers 86 x 101 Miami Heat

Toronto Raptors 94 x 89 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 96 x 93 Chicago Bulls

Boston Celtics 104 x 107 Los Angeles Lakers

Detroit Pistons 89 x 110 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 91 x 90 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 100 x 109 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 109 x 117 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 107 x 110 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 127 x 121 Golden State Warriors

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Indiana Pacers x Los Angeles Clippers

Washington Wizards x Detroit Pistons

Charlotte Bobcats x Miami Heat

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers