Nenê se diz descontente em trocar o Denver Nuggets pelo Washington Wizards

Nenê tornou público o seu descontentamento em uma entrevista ao jornal norte-americano Washington Post. O pivô deu a entender que sua vontade não foi levada em conta na transferência. “Acho que vocês não vão querer saber como eu descobri (a mudança de time). Foi uma loucura, foi duro. Não gosto de falar disso porque ainda não tenho ideia do que aconteceu”, falou o jogador. “Mas confio em Deus. Ele me colocou aqui e quando Ele me troca para algum lugar é para coisas melhores. Estou surpreso com isso, mas não importa. Vou deixar isso para trás. Tentarei fazer o meu melhor.”

Nenê tem mesmo muitos motivos para estar irritado. Enquanto os Nuggets marcam presença constante nos playoffs da liga (atualmente estão em sétimo lugar na Conferência Oeste, posição que daria a eles um lugar no mata-mata), os Wizards são um saco de pancadas. A equipe da capital dos Estados Unidos faz uma campanha horrorosa na atual temporada, com 34 derrotas e apenas dez vitórias. É a segunda pior campanha do campeonato, à frente apenas do tenebroso Charlotte Hornets.

Antes do início da atual temporada, Nenê esteve perto de sair dos Nuggets, já que havia várias equipes interessadas em contratá-lo. O paulista de São Carlos, no entanto, preferiu ficar em Denver e renovou o seu contrato por cinco temporadas, para alguns meses depois ser negociado porque os Nuggets queriam diminuir a sua folha salarial.

Em Washington, Nenê terá de liderar uma equipe que tem oito jogadores com menos de três anos de experiência na NBA. “Isso é tudo o que eu posso prometer: fazer o possível para ajudar a equipe, para ajudar os rapazes”, disse o pivô.