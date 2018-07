Nenê se diz surpreso por ter trocado de time e ter ido para o Wizards

WASHINGTON - O brasileiro Nenê Hilário admitiu que ficou surpreso por ter trocado o Denver Nuggets pelo Washington Wizards em uma negociação que também envolveu o Los Angeles Clippers. Após dez anos no Nuggets, o pivô vai atuar em uma das piores equipes da NBA - o Wizards está em penúltimo lugar na Conferência Leste, fora da luta por uma vaga nos playoffs.

"Você não quer saber", disse Nenê quando questionado pelo jornal Washington Post sobre o que achava da negociação que o levou a trocar de time. O brasileiro, que tinha um alto salário do Nuggets, o que motivou na negociação, fechada na semana passada, ainda declarou que a NBA pode ser um "negócio sujo".

Assim, o brasileiro se declarou confuso com a troca de equipe. "Foi uma loucura. Foi duro. Eu não gosto de falar muito, porque eu ainda não tenho ideia do que aconteceu", disse Nenê. "Mas eu confio no meu Senhor, meu Deus. Ele me colocou aqui e sei que quando ele me troca de lugar ou para alguma coisa, é para coisas melhores".

Nenê já treina com seus companheiros no Wizards e pode fazer sua estreia na quarta-feira, quando a equipe enfrentará o New Jersey Nets fora de casa. "Estou surpreso com isso, mas não importa", acrescentou. "Agora eu vou tentar fazer o meu melhor, me preparar para uma nova carreira e tentar ser um homem melhor."

Na temporada 2011/2012 da NBA, o Wizards venceu apenas dez das 34 partidas que disputou. Neste campeonato, defendendo o Nuggets, Nenê tem médias de 13,4 pontos e 7,4 rebotes.