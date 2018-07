Nenê vai bem e Denver Nuggets bate o Portland Trail Blazers, na NBA

DENVER - O pivô Nenê teve grande atuação na noite desta terça-feira e foi importante para o Denver Nuggets na tranquila vitória sobre o Portland Trail Blazers, em casa, por 95 a 77. Este foi o 17.º triunfo do time do brasileiro em 30 partidas pela atual temporada da NBA.

Na partida disputada em Denver, Nenê pegou sete rebotes e marcou 17 pontos, apenas um a menos do que o cestinha do Nuggets, Chauncey Billups. Aldridge foi o principal jogador do Trail Blazers, com os mesmos 18 pontos.

Também jogando em casa, o San Antonio Spurs não teve maiores dificuldades para derrotar o Los Angeles Lakers, por 97 a 82, e chegar ao seu 12.º triunfo nas últimas 13 rodadas. A equipe do brasileiro Tiago Splitter possui ainda a melhor campanha da temporada, com 27 vitórias e apenas quatro derrotas.

Splitter, aliás, ficou apenas sete minutos em quadra e marcou dois pontos, pegou um rebote e deu uma assistência. O grande destaque do Spurs foi o francês Tony Parker, que anotou 23 pontos.

Outra equipe com um atleta brasileiro a triunfar foi o Toronto Raptors. Mesmo jogando fora de casa, o time surpreendeu o Dallas Mavericks por 84 a 76. E Leandrinho não decepcionou na vitória, ao marcar 12 pontos, pegar dois rebotes e dar duas assistências.

Anderson Varejão, por sua vez, também teve grande atuação com 14 pontos e nove rebotes, mas não conseguiu impedir a derrota em casa do Cleveland Cavaliers para o Orlando Magic, por 110 a 95.

Ainda na noite desta terça-feira, o Miami Heat confirmou o favoritismo e superou o New York Knicks por 106 a 98, com impressionantes 40 pontos de Dwyane Wade. O Boston Celtics também não teve maiores problemas diante do Indiana Pacers e ganhou por 95 a 83.

Confira os resultados desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 95 x 110 Orlando Magic

Indiana Pacers 83 x 95 Boston Celtics

Miami Heat 106 x 98 New York Knicks

Chicago Bulls 90 x 77 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 76 x 84 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 97 x 82 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 95 x 77 Portland Trail Blazers

Confira os jogos desta quarta-feira:

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Charlotte Bobcats x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Indiana Pacers

Detroit Pistons x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

New Orleans Hornets x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x New Jersey Nets

Houston Rockets x Miami Heat

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Utah Jazz