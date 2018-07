Nenê vai bem em partida, mas perde novamente para Leandrinho

INDIANÁPOLIS - Leandrinho Barbosa se deu novamente melhor contra Nenê Hilário e venceu o segundo duelo entre os jogadores brasileiros desde que ambos trocaram de equipe durante a temporada 2011/2012 da NBA. Na rodada de quinta-feira, o Indiana Pacers bateu, em casa, o Washington Wizards por 93 a 89, repetindo o triunfo de 22 de março.

Apesar da vitória, Leandrinho teve atuação discreta. O brasileiro atuou por 13 minutos, com cinco rebotes, quatro pontos e uma assistência. Danny Granger, do Pacers, foi o cestinha do duelo com 25 pontos. Já Nenê teve bom desempenho pelo Wizards. O brasileiro permaneceu em quadra por 32 minutos, conseguiu um "double-double" com 16 pontos e 13 rebotes, além de ter dado duas assistências. Jordan Crawford anotou 20 pontos para o Wizards.

Líder da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder venceu o Los Angeles Lakers, fora de casa, por 102 a 93. Russel Westbrook foi o cestinha do duelo com 36 pontos, enquanto Kevin Durant somou 21 pontos e 11 rebotes. Andrew Bynum foi o principal destaque do Lakers, com 25 pontos e 13 rebotes. Já Kobe Bryant anotou 23 pontos para a equipe, que perdeu as suas duas últimas partidas em casa. Além disso, o Thunder venceu os dois duelos entre os times nesta temporada, incluindo um triunfo por 15 pontos de diferença em fevereiro.

Na reedição da final da temporada 2010/2011 da NBA, o Miami Heat se deu melhor e derrotou o campeão Dallas Mavericks por 106 a 85 e obteve a 15ª vitória consecutiva como mandante. LeBron James e Chris Bosh lideram a equipe com 19 pontos e nove rebotes cada. Com a vitória, o Heat se recuperou de uma sequência de duas derrotas e fez 2 a 0 no confronto direto com o Mavericks nesta temporada. Dirk Nowitzki foi o cestinha do duelo com 25 pontos, mas só acertou um de nove arremessos de quadra no segundo tempo.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers 93 x 89 Washington Wizards

Miami Heat 106 x 85 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 99 x 93 New Orleans Hornets

Los Angeles Lakers 93 x 102 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira da NBA:

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Miami Heat

Charlotte Bobcats x Denver Nuggets

Atlanta Hawks x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x Boston Celtics

Orlando Magic x Dallas Mavericks

Utah Jazz x Sacramento Kings

Golden State Warriors x New Jersey Nets

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers