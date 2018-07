Nenê vai bem, mas não evita massacre e 8º triunfo do Hawks

Nem a boa atuação de Nenê Hilário impediu que o Washington Wizards fosse massacrado na rodada de domingo da NBA. Fora de casa, a equipe da capital dos Estados Unidos perdeu para o embalado Atlanta Hawks por 120 a 89. Assim, o time líder da Conferência Leste conquistou a oitava vitória consecutiva.

Além disso, o Hawks se consolidou como a melhor equipe mandante da temporada 2014/2015 com 16 vitórias e apenas três derrotas. Já no geral, o time de Atlanta acumula 29 triunfos em 37 partidas. São 13 vitórias nas últimas 14 partidas e 22 nas últimas 24. Derrotado, o Wizards tem números mais modestos, com 25 vitórias e 12 derrotas, em quarto lugar no Leste.

Nenê foi o segundo maior anotador do Wizards com 14 pontos, um a menos do que John Wall. Além disso, o brasileiro obteve seis rebotes nos 27 minutos em que permaneceu em quadra. Kyle Korver foi o cestinha da partida ao anotar 19 pontos pelo Hawks, enquanto Jeff Teague somou 11 pontos e dez assistências.

Também pela rodada de domingo da NBA, foram necessárias duas prorrogações para definir o vencedor da partida entre Memphis Grizzlies e Phoenix Suns. Com belas atuações de Marc Gasol e Zach Randolph, o time do Tennessee se deu melhor e triunfou por 122 a 110, em casa.

Gasol anotou os sete primeiros pontos do segundo tempo extra e terminou o jogo com 12, enquanto Randolph acumulou 27 pontos e 17 rebotes pelo Grizzlies. Já Mike Conley somou 25 pontos e oito assistências pelo time de Memphis, que vinha de duas derrotas seguidas e está em quarto lugar na Conferência Oeste com 26 vitórias e 11 derrotas.

Isaiah Thomas liderou o Suns com 20 pontos e Alex Len somou 14 pontos e 13 rebotes. O time de Phoenix perdeu os últimos dois jogos e ocupa a oitava posição no Oeste com 22 triunfos em 40 partidas.

Já o Miami Heat encerrou uma sequência de três derrotas como visitante ao superar o Los Angeles Clippers por 104 a 90. Chris Bosh brilhou com 34 pontos, Hassan Whiteside teve a melhor atuação da sua carreira com 23 pontos e 16 rebotes, enquanto Dwyane Wade somou 17 pontos e distribuiu dez assistências. Com o resultado, o Heat agora está com 16 vitórias em 37 partidas, na sétima colocação na Conferência Leste.

Blake Griffin anotou 26 pontos e Chris Paul somou 23, além de dar nove assistências pelo Clippers, que vinha embalado por duas vitórias seguidas e seis triunfos nos últimos oito jogos. Com 25 vitórias e 13 derrotas, o time de Los Angeles está em sexto lugar no Oeste.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Atlanta Hawks 120 x 89 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 90 x 104 Miami Heat

Memphis Grizzlies 122 x 110 Phoenix Suns

Sacramento Kings 103 x 84 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 94 x 106 Portland Trail Blazers

