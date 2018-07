Nenê vai bem, mas Wizards perdem para Rockets na NBA

WASHINGTON - A boa atuação do brasileiro Nenê, vindo do banco, não serviu para levar o Washington Wizards à vitória na rodada de sábado da NBA. O brasileiro marcou oito pontos, pegou 10 rebotes e deu seis assistências, mas sua equipe acabou sendo derrotada em casa pelo Houston Rockets, por 114 a 107.

A partida precisou ser paralisada no segundo quarto por quase uma hora, graças a uma goteira no teto do ginásio Verizon Center, que possibilitava que a forte chuva que caia na capital norte-americana molhasse a quadra. Com a bola em jogo, James Harden conduziu o Rockets à vitória com 25 pontos, auxiliado pelos 23 de Dwight Howard. John Wall, com 23 pontos e 10 assistências, foi o destaque do Wizards.

TIME DE LEANDRINHO PERDE

Outro brasileiro que esteve em quadra foi Leandrinho. O ala/armador saiu do banco e anotou nove pontos, mas seu Phoenix Suns caiu diante do Detroit Pistons por 110 a 108. O jogo estava empatado até cerca de um segundo para o final, quando Josh Smith fez a cesta que deu a vitória ao Pistons.

O ala, aliás, terminou como cestinha da partida, com 25 pontos, além de 11 rebotes e cinco assistências. Greg Monroe contribuiu com 20 pontos e 12 rebotes, enquanto Brandon Jennings anotou 18 assistências. Pelo Suns, o destaque em quadra foi Channing Frye, com 21 pontos.

OUTROS JOGOS

O Portland Trail Blazers manteve o bom momento na temporada ao derrotar o Boston Celtics por 112 a 104, com 21 pontos e 13 rebotes de LaMarcus Aldridge. Pelo Celtics, que teve Vitor Faverani no banco durante toda a partida, Avery Bradley foi o cestinha, com 25 pontos.

Em outros jogos importantes da rodada, o Oklahoma City Thunder contou com 33 pontos e 10 rebotes de Kevin Durant para bater o Milwaukee Bucks por 101 a 85. Já o Brooklyn Nets perdeu a primeira em 2014 ao cair diante do Toronto Raptors por 96 a 80. No Texas, Dirk Nowitzki anotou 40 pontos para levar o Dallas Mavericks à vitória sobre o New Orleans Pelicans, por 110 a 107.

Confira os resultados de sábado da NBA:

Toronto Raptors 96 x 80 Brooklyn Nets

Washington Wizards 107 x 114 Houston Rockets

Detroit Pistons 110 x 108 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 92 x 102 New York Knicks

Chicago Bulls 103 x 97 Charlotte Bobcats

Oklahoma City Thunder 101 x 85 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 110 x 107 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 120 x 94 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 112 x 104 Boston Celtics

Veja os jogos da NBA deste domingo:

Sacramento Kings x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves