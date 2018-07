Nenê volta a brilhar em vitória do Wizards na NBA O Washington Wizards contou com mais uma boa atuação do brasileiro Nenê Hilário para conquistar uma rara vitória como visitante na temporada 2012/2013 da NBA. Na rodada de segunda-feira, a equipe derrotou o Milwaukee Bucks por 102 a 90 e o pivô conseguiu um "double-double", com 21 pontos e 13 rebotes, além de ter dado seis assistências nos 37 minutos em que permaneceu em quadra. O novato Brand Beal foi o cestinha da partida com 28 pontos, John Wall fez 14 pontos e deu 10 assistências, enquanto o Emeka Okafor somou 12 pontos e 10 rebotes.