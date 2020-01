José Neto enaltece treinos da seleção na Sérvia antes de Pré-Olímpico

A poucos dias da participação no Pré-Olímpico, que dará três vagas aos Jogos de Tóquio-2020, a seleção brasileira feminina de basquete fez uma parada em Belgrado, na Sérvia, antes da viagem em definitivo para a cidade de Bourges, na França. O time comandado pelo técnico José Neto fez nesta quarta-feira o segundo treino na capital sérvia e contou com a chegada da ala/pivô Damiris, que joga no Busan, da Coreia do Sul.

O treinador brasileiro destacou a importância desses dias em Belgrado antes da ida para a França, onde o Brasil estreia no pré-olímpico no próximo dia 6 diante de Porto Rico, às 14 horas (de Brasília). Depois pega França e Austrália nos dias 8 e 9, respectivamente.

"É muito importante por vários aspectos. Chegamos mais próximos do local onde vamos jogar na Europa. Vamos fazer um amistoso contra a Sérvia, que foi bem no Europeu, vai brigar por vaga na Olimpíada e joga de forma próxima com equipes como França e Austrália, que vamos enfrentar no Pré-Olímpico. É importante para sabermos como nosso jogo se encaixa contra elas. Está sendo muito válido. Muito produtivo, as jogadoras se adaptando ao fuso, ao ambiente também", citou José Neto.

O período de treinos na Sérvia e o amistoso contra a seleção da casa, na próxima segunda-feira, sem a presença de público ou transmissão, fazem parte do planejamento da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o que possibilitou as melhores condições de treino e viagem possível para as jogadoras. A ida para Bourges será na terça.

Érika e Clarissa vão se apresentar ainda em Belgrado. Clarissa será examinada pelo departamento médico da seleção e pode ser cortada do Pré-Olímpico. Por isso, José Neto levou uma atleta a mais para a Europa.