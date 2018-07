Nets acertam contratação de Deron Williams

SÃO PAULO - Sem ainda uma confirmação oficial, o New Jersey Nets anunciou nesta quarta-feira, 23, o acerto da contratação do armador Deron Williams, estrela do Utah Jazz. Acordo ocorreu após equipe ter fracassado nas negociações com Carmelo Anthony, que mostrou preferência pela oferta do New York Knicks.

Sua saída é vista como resultado de um desgaste entre o jogador e o treinador Jerry Sloan durante uma derrota em casa para o Chicago Bulls no dia 9 de fevereiro.

O Nets usará os jogadores Derrick Favor e Devin Harris como moeda de troca, além de desembolsar US$ 3 mi para adquirir a estrela do Jazz. O time de Utah terá o direito da primeira escolha do New Jersey no draft.

O armador Deron Williams, de 26 anos, jogou três anos pela universidade de Illinois e foi selecionado pelo Jazz com a terceira escolha do draft de 2005. Dentre os títulos, o jogador foi ouro com a seleção norte-americana de basquete nas Olimpíadas de Pequim.

A imprensa norte-americana divulgou que Deron Williams mostrou-se surpreso pela notícia de que foi envolvido na troca com o New Jersey Nets. Ele disse que só dará entrevistas depois que se esclarecer sobre a situação.