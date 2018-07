Nets aposentará camisa 5 do ídolo e técnico Jason Kidd

Kidd vestiu a camisa 5 do Nets entre os anos de 2002 e 2008, quando a equipe ainda tinha sede em Nova Jersey, e foi responsável direto por uma das melhores fases da história da franquia. Sob o comando do armador, o New Jersey Nets chegou a duas finais consecutivas da NBA, sendo derrotado em 2002 pelo Los Angeles Lakers e em 2003 pelo San Antonio Spurs.

Em 2008, Kidd assinou com o Dallas Mavericks e foi com a equipe texana que conquistou seu único título da carreira na NBA, em 2011. Sua aposentadoria aconteceu ao fim da última temporada, na qual atuou pelo New York Knicks, e em junho o Brooklyn Nets anunciou sua contratação como técnico.

Tido como um dos melhores armadores da história da liga, Kidd será homenageado no dia 17 de outubro, antes da partida de pré-temporada contra o Miami Heat. Ele será o sexto jogador a ter o número imortalizado pelo Nets, se juntando a Julius Erving, Drazen Petrovic, John Williamson, Bill Melchionni e Buck Williams.