Nets batem Blazers em casa e se aproximam dos playoffs da NBA

O Brooklyn Nets está cada vez mais próximo de garantir uma vaga nos playoffs da NBA. Na última segunda-feira, a equipe derrotou o Portland Trail Blazers por 106 a 96, em casa, faturou seu sétimo triunfo nas últimas oito partidas e manteve-se na sétima colocação da Conferência Leste.

O duelo era para ter acontecido no dia 26 de janeiro, mas foi adiado por conta do mau tempo em Nova York naquele dia. Até por isso aconteceu na última segunda-feira, dia em que a NBA não tinha rodada marcada, já que as atenções dos fãs norte-americanos de basquete estavam voltadas para a decisão da NCAA, a liga universitária do país.

Se tivesse acontecido em janeiro, talvez o duelo pudesse ter resultado diferente. Isso porque naquela época o Brooklyn Nets não estava tão embalado e nem o Portland Trail Blazers tão desfalcado. Além de Weslemy Matthews, que não atua mais na temporada, a equipe não contou na segunda-feira com LaMarcus Aldridge, Nicolas Batum e Chris Kaman, todos lesionados.

O Nets soube se aproveitar muito bem, principalmente do garrafão enfraquecido do rival, para vencer. No duelo diante de seu irmão gêmeo, Brook Lopez levou a melhor, mostrou por que foi eleito o melhor jogador da Conferência Leste na semana passada e liderou os donos da casa ao triunfo com 32 pontos, além de nove rebotes. Deron Williams ainda contribuiu com 24 pontos e 10 assistências, enquanto Thaddeus Young terminou com 20 pontos.

Pelo lado do Blazers, o destaque mais uma vez foi o armador Damian Lillard, cestinha do duelo com 36 pontos. Meyers Leonard terminou com um "double-double", ao anotar 17 pontos e 15 rebotes. O time do Oregon é o quarto colocado da Conferência Oeste, com 50 vitórias, e está garantido nos playoffs.

Após a decisão da NCAA, a NBA volta a ter rodada disputada nesta terça-feira, com seis partidas. A temporada regular de 2014/2015 vive sua reta final e termina no próximo dia 15. Os playoffs começam no dia 18 de abril.

