Nets e Magic garantem vaga nos playoffs da NBA; Warriors é o 1º no Oeste

A rodada de domingo da temporada regular da NBA definiu mais dois times classificados aos playoffs. Mesmo jogando fora de casa, Brooklyn Nets e Orlando Magic venceram os seus jogos e se garantiram na pós-temporada depois de muitos anos. A franquia de Nova York bateu o Indiana Pacers por 108 a 96, enquanto que a da Flórida passou pelo Boston Celtics por 116 a 108.

Para obter a primeira classificação ao playoffs desde 2015, sendo que em 2017 teve a pior campanha da NBA, os Nets contaram com uma grande atuação do jogador que marca essa reconstrução do time. O armador D'Angelo Russell, ex-Los Angeles Lakers, foi o principal nome na vitória com 20 pontos, seis rebotes e seis assistências.

No Magic, de volta aos playoffs desde 2012, Terrence Ross foi o cestinha da vitória sobre os Celtics com 26 pontos saindo do banco de reservas. Nikola Vucevic anotou um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 25 pontos e 12 rebotes e Evan Fournier somou outros 24 pontos pelo Magic.

Com as classificações de Nets e Magic, resta apenas uma vaga em aberto para os playoffs na Conferência Leste, com três times na disputa. O Detroit Pistons, atual oitavo colocado, depende apenas das próprias forças, mas a vantagem é pequena sobre Charlotte Hornets e Miami Heat. Todos têm dois jogos a fazer nesta reta final de temporada regular.

No Oeste, o destaque foi o Golden State Warriors, que em sua última partida em temporada regular na tradicional Oracle Arena, casa da equipe por 47 anos, em Oakland, bateu facilmente o Los Angeles Clippers por 131 a 104. De mudança para um novo ginásio em San Francisco na próxima temporada, os Warriors usaram um uniforme em homenagem ao marcante time de 2007, que aprontou uma das maiores zebras da história da NBA ao eliminar o favorito Dallas Mavericks na primeira rodada dos playoffs.

O resultado no domingo garantiu matematicamente aos Warriors a primeira colocação do Oeste. É a quarta vez em cinco anos que a equipe termina na liderança da conferência. O armador Stephen Curry terminou o jogo como cestinha com 27 pontos, seguido de Kevin Durant, que anotou 16. Draymond Green passou bem perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 10 pontos, 10 rebotes e nove assistências.

Por conta da final da NCAA, o basquete universitário nos Estados Unidos, entre Virginia e Texas Tech, na noite desta segunda, a NBA só terá jogos nesta terça-feira.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Toronto Raptors 117 x 109 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 90 x 112 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 126 x 132 Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons 91 x 104 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 96 x 108 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 127 x 109 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 115 x 107 Atlanta Hawks

Boston Celtics 108 x 116 Orlando Magic

New York Knicks 113 x 110 Washington Wizards

Houston Rockets 149 x 113 Phoenix Suns

Golden State Warriors 131 x 104 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 115 x 108 Denver Nuggets

Sacramento Kings 129 x 133 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 113 x 109 Utah Jazz

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies

Washington Wizards x Boston Celtics

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Toronto Raptors

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Utah Jazz x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers