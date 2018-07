Nets e Pelicans levam últimas vagas aos playoffs da NBA

O último dia da temporada regular da NBA definiu os donos das duas vagas restantes nos playoffs. O New Orleans Pelicans venceu o seu duelo e avançou na Conferência Oeste, enquanto o Brooklyn Nets triunfou e ainda contou com o tropeço para garantir a sua classificação no Leste.

Em casa, os Pelicans garantiram a sua passagem aos playoffs ao derrotar o San Antonio Spurs por 108 a 103, com bela atuação de Anthony Davis, cestinha do duelo com 31 pontos e que ainda obteve 13 rebotes. Tyreke Evans também se destacou com 19 pontos e 11 assistências.

O triunfo foi o 45º dos Pelicans, que tiveram a mesma campanha do Oklahoma City Thunder, mas o time de New Orleans ficou à frente por ter vantagem nos critérios de desempate. Agora, o oitavo colocado do Oeste vai duelar com o Golden State Warriors, melhor time da conferência e também da NBA, na primeira rodada dos playoffs.

No duelo de quarta, Tony Parker anotou 23 pontos pelos Spurs, três a mais do que Boris Diaw. A equipe de San Antonio, que lutava pela vice-liderança da Conferência Oeste, ficou apenas na sexta colocação. E o seu adversário na primeira rodada dos playoffs será o terceiro Los Angeles Clippers.

Já o Brooklyn Nets levou a última vaga do Leste graças a uma combinação de resultados. O time nova-iorquino derrotou, em casa, o Orlando Magic por 101 a 88, e depois festejou o tropeço do Indiana Pacers, que perdeu, como visitante para o Memphis Grizzlies por 95 a 83 para avançar. E o time de Brooklyn contou com a maior produção ofensiva de Bojan Bogdanovic - anotou 28 pontos na noite de quarta-feira - para avançar.

Os Pacers sofreram com os 33 pontos e 13 rebotes do espanhol Marc Gasol no seu duelo. Assim, nem os 26 pontos de C.J. Miles e os 20 de George Hill foram suficientes para evitar a derrota e a eliminação precoce da equipe na temporada 2014/2015 da NBA.

Nets e Pacers concluíram a temporada regular com 38 vitórias, mas o oitavo posto ficou com o time nova-iorquino em razão dos critérios de desempate. Agora, a equipe terá pela frente o Atlanta Hawks, o melhor time da Conferência Leste, nos playoffs. Algoz dos Pacers no última dia da temporada regular, os Grizzlies foram o quinto colocado do Oeste e agora medirão forças com o quarto, Portland Trail Blazers.

Também na noite de quarta, o Houston Rockets faturou o título da divisão Sudoeste e assegurou a segunda colocação da Conferência Oeste ao derrotar o Utah Jazz por 117 a 91, em casa. Com 16 pontos, 11 rebotes e dez assistências, James Harden registrou o seu quarto "triple-double" nesta temporada. Agora os Rockets vão encarar o sétimo Dallas Mavericks nos playoffs.

Já o Chicago Bulls garantiu a terceira posição da Conferência Leste após derrotar os Hawks por 91 a 85, em casa. O time chegou a ter uma desvantagem de 23 pontos, mas conseguiu a virada para garantir a quarta vitória consecutiva. Aaron Brooks foi o cestinha do duelo com 23 pontos, Jimmy Butler anotou 21 e Pau Gasol somou 18 pontos e 13 rebotes pelo Bulls. O Milwaukee Bucks será o oponente do time de Chicago na primeira rodada dos playoffs.

Os outros duelos da pós-temporada também estão definidos. Pelo Leste, o Cleveland Cavaliers (2º) vai encarar o Boston Celtics (7º) e o Toronto Raptors (4º) enfrentará o Washington Wizards (5º).

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Atlanta Hawks 85 x 91 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 114 x 98 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 117 x 91 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 100 x 105 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 113 x 138 Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans 108 x 103 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 101 x 88 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 113 x 108 Washington Wizards

Detroit Pistons 112 x 90 New York Knicks 90 x 112

Philadelphia 76ers 101 x 105 Miami Hest

Toronto Raptors 92 x 87 Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies 95 x 83 Indiana Pacers

Golden State Warriors 133 x 126 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 99 x 122 Sacramento Kings

Confira os jogos que abrem os playoffs da NBA no próximo sábado (as outras quatro séries começarão no domingo):

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Washington Wizards

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

Houston Rockets x Dallas Mavericks