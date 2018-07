Nets e Warriors vencem fora e lideram séries nos playoffs da NBA

TORONTO - Os playoffs da NBA começaram neste sábado com duas vitórias dos visitantes. No primeiro jogo do dia, o Brooklyn Nets acabou com a linda festa da torcida do Toronto Raptors, venceu por 94 a 87, no Canadá, e fez 1 a 0 na série melhor de sete, pela Conferência Leste. Já pelo Oeste, o Golden State Warriors surpreendeu o Los Angeles Clippers na Califórnia, ao fazer 109 a 105.

No Canadá, o Brooklyn Nets se apoiou na boa campanha que fez no fim da temporada regular para se impor. Desde o início, o time nova-iorquino foi melhor, muito em função da maior experiência de nomes como Deron Williams, Joe Johnson, Paul Pierce e Kevin Garnett. Ainda assim, os Raptors apertaram no segundo tempo e chegaram a empatar, mas foi ai que Paul Pierce decidiu, com nove pontos no último quarto.

Pierce terminou a partida com 15 pontos. Os cestinhas da equipe e da partida, no entanto, com 24 pontos, foram Deron Williams e Joe Johnson, que ainda pegou oito rebotes. Pelos Raptors, destaque para os 22 pontos, oito assistências e sete rebotes de Kyle Lowry, além dos 17 pontos e 18 rebotes de Jonas Valanciunas.

Em Los Angeles, os Clippers começaram arrasadores, abriram dez pontos de vantagem nos primeiros minutos e davam a impressão de que atropelariam. Mas foi só no início. Os Warriors rapidamente se restabeleceram e a partida seguiu equilibrada até o fim. Nos últimos minutos, um erro de Darren Collison seguido de bons ataques de Klay Thompson decidiram a favor dos visitantes.

Outro fator importante na vitória foi o problema de excesso de faltas enfrentado por Chris Paul (28 pontos, oito assistências e seis rebotes) e Blake Griffin (16 pontos), que reduziu os minutos de ambos em quadra. Klay Thompson anotou 22 pontos e se tornou o destaque da vitória. David Lee ainda contribuiu com 20 pontos e 13 rebotes, enquanto Stephen Curry anotou 14 pontos e sete assistências.

A série entre Los Angeles Clippers e Golden State Warriors terá sequência na segunda-feira, quando as equipes disputam a segunda partida, novamente em Los Angeles. Já o confronto entre Toronto Raptors e Brooklyn Nets terá a segunda partida disputada na terça, outra vez no Canadá.