Brooklyn Nets e Timberwolves vencem no play-in e confirmam vaga nos playoffs da NBA

O Brooklyn Nets e o Minnesota Timberwolves venceram seus jogos na noite desta terça-feira, na abertura do play-in da NBA, e confirmaram suas vagas nos playoffs. Com tranquilidade, os Nets superaram o Cleveland Cavaliers por 115 a 108, em casa, enquanto os Timberwolves derrotaram o Los Angeles Clippers, também diante de sua torcida, por 109 a 104.

O play-in é uma fase de repescagem da NBA, que concede as últimas vagas nos playoffs, o famoso mata-mata da NBA, disputado em confrontos melhor de sete jogos. No caso do play-in, os duelos são únicos, envolvendo do 7º ao 10º colocado de cada conferência. Apenas dois de cada lado entram nos playoffs.

Pela Conferência Leste, os Nets confirmaram o favoritismo. O placar, contudo, não refletiu o domínio da equipe de Nova York, que chegou a abrir 22 pontos de vantagem. Kyrie Irving foi o cestinha e maior destaque dos anfitriões, com um "double-double" de 34 pontos e 12 assistências.

Kevin Durant também anotou dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 25 pontos e 11 assistências. Bruce Brown foi outro que brilhou, se aproximando de um "triple-double" - 18 pontos, oito assistências e nove rebotes. Pelos Cavaliers, Darius Garland registrou 34 pontos, enquanto Kevin Love saiu do banco para um "double-double" de 14 pontos e 13 rebotes.

Nos playoffs, os Nets vão enfrentar o Boston Celtics, segundo colocado da Conferência Leste. "Conheço esse time muito bem e eles nos conhecem muito bem também. Será um duelo equilibrado. E, uma vez que a bola for lançada no ar, vocês poderão ver um basquete espetacular", projetou Kyrie Irving, ex-jogador dos Celtics.

A outra vaga do Leste nos playoffs vai sair do confronto entre os Cavaliers, que perderam dos Nets, e o vencedor do duelo entre Atlanta Hawks e Charlotte Hornets, marcado para esta quarta. Quem avançar terá pela frente o Miami Heat, melhor time da conferência na temporada regular.

Pela Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves superou os Clippers e garantiu sua vaga direta nos playoffs, o que não acontecia há quatro anos. Com Karl-Anthony Towns discreto (11 pontos e cinco rebotes), os anfitriões foram comandados por Anthony Edwards, com 30 pontos e cinco rebotes, e D'Angelo Russell, com 29 pontos, cinco rebotes e seis assistências. Os Clippers tiveram 34 pontos de Paul George, maior destaque individual da equipe visitante.

Com o triunfo, os Timberwolves vão encarar agora o Memphis Grizzlies a partir de sábado. A outra vaga do Oeste nos playoffs ficará entre Clippers e o vencedor do confronto entre San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans, agendado para a noite desta quarta. Os playoffs começam no dia 16, sábado.