Nets vencem Timberwolves e viram líderes da Conferência Leste da NBA

O Brooklyn Nets venceu o Minnesota Timberwolves por 127 a 97, fora de casa, pela rodada de terça-feira da temporada regular da NBA, e se juntou ao Philadelphia 76ers na liderança da Conferência Leste. Ambos agora estão com 37 vitórias e 17 derrotas. A partida estava previamente prevista para ser realizada na segunda-feira, mas foi adiada devido ao assassinato do jovem negro Daunte Wright por policiais de Minneapolis. Diversos jogadores das duas equipes entraram em quadra com camisetas com dizeres pedindo justiça e liberdade para a população negra nos Estados Unidos.

Além das homenagens para Daunte Wright, Kevin Durant e Anthony Edwards protagonizaram um duelo que marcou o desequilibrado duelo entre Nets e Timberwolves. O astro do time de Nova York finalizou a partida com 31 pontos em 27 minutos jogados, enquanto que o jogador da franquia de Minnesota conseguiu 27 pontos e oito rebotes em 33 minutos.

No lado oeste, com mais uma performance consistente e segura defensivamente, o Phoenix Suns bateu o Miami Heat, na Talking Stick Resort Arena, em Phoenix. Apesar de uma partida apagada ofensivamente da dupla Devin Booker (12 pontos) e Chris Paul (cinco), a franquia do Arizona contou com 56 pontos somados dos reservas para vencer por 106 a 86.

Seguro em quadra, os Suns assumiram as rédeas da partida ainda no segundo período e não foram ameaçados pelo Heat. Foram seis jogadores com dígitos duplos em pontos. Destaque para o titular Deandre Ayton (19 pontos e 13 rebotes), além das boas atuações dos reservas Cameron Johnson (15 pontos e cinco rebotes), Cameron Payne (14 pontos, sete assistências e cinco rebotes) e Torrey Graig (14 pontos e seis rebotes).

Já o Heat, que teve uma apresentação muito abaixo da sua média e capacidade técnica, Jimmy Butler foi o maior pontuador e destaque com apenas 18 pontos e oito assistências. Depois dele, os melhores jogadores foram Duncan Robinson (15 pontos), Bam Adebayo (11 pontos, 10 rebotes e cinco assistências) e Goran Dragic (12 pontos, seis rebotes e quatro assistências).

Confira a rodada de terça-feira da NBA

Minnesota Timberwolves 97 x 127 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 115 x 126 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 103 x 108 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 93 x 101 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 106 x 96 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 106 x 86 Miami Heat

Portland Trail Blazers 115 x 116 Boston Celtics

Confira a rodada de quarta-feira da NBA

Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x Orlando Magic

New Orleans Pelicans x New York Knicks

Houston Rockets x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Miami Heat

Sacramento Kings x Washington Wizards