Nevasca em Nova York faz NBA adiar duas partidas nesta segunda

A forte nevasca que já cai sobre o nordeste dos Estados Unidos fez a liga norte-americana de basquete, a NBA, adiar as duas partidas que deveriam acontecer nesta noite na cidade de Nova York. Foram transferidos para outras datas o jogo entre o New York Knicks contra o Sacramento King e o duelo entre o Brooklyn Nets e o Portland Trail Blazers. As partidas acontecerão agora em 3 de março e 6 de abril, respectivamente.

Também existe a possibilidade de outros dois jogos serem adiados, uma vez que tanto o Knicks quanto o Nets têm que jogar fora de casa na próxima quarta-feira, respectivamente em Oklahoma City e Atlanta. Milhares de voos programados para segunda e terça-feira já foram cancelados e a expectativa é que poucos voos consigam sair da maior metrópole dos EUA até quarta-feira.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) emitiu um alerta de tempestade de neve para a parte norte da Costa Leste a partir da tarde desta segunda-feira, colocando os Estados de New Jersey até Indiana de sobreaviso e alerta para tempestades de inverno até terça-feira.

"Esta pode ser a maior tempestade de neve na história desta cidade", disse o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, em entrevista na tarde de domingo. Ele pediu aos moradores da capital financeira dos EUA e cidade mais populosa do país que fiquem fora das estradas e "se prepararem para algo pior do que já vimos até agora".