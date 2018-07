New York Knicks estraga volta de LeBron ao Cleveland Cavaliers

O astro LeBron James não teve o retorno que sonhava ao Cleveland Cavaliers. Na noite de quinta-feira, na sua primeira partida na Quicken Loans Arena após deixar o Miami Heat e retornar ao time, ele não conseguiu evitar a derrota da equipe em casa para o New York Knicks por 95 a 90, apesar de toda a festa e apoio da torcida.

LeBron anotou 17 pontos pelo Cavaliers, acertando cinco de 15 arremessos de quadra, e perdeu oito vezes a posse da bola. Assim, acabou sendo superado pelo time de Nova York e por Carmelo Anthony, que liderou o Knicks na partida, marcou 25 pontos e arruinou a festa para LeBron, ovacionado pela torcida antes do início do duelo, além de ajudar o time a se recuperar da derrota para o Chicago Bulls na sua estreia na temporada 2014/2015 da NBA.

Kyrie Irving fez 22 pontos pelo time de Cleveland e Kevin Love somou 19 pontos e 14 rebotes. Já o brasileiro Anderson Varejão foi titular e permaneceu em quadra por 27 minutos, tempo em que marcou dez pontos, obteve quatro rebotes e deu uma assistência.

Com Nenê Hilário, que não participou do primeiro jogo da temporada por estar suspenso, o Washington Wizards derrotou o Orlando Magic por 105 a 98, fora de casa, na noite de quinta-feira. Para isso, contou com excelente atuação de John Wall, que foi o cestinha da partida com 30 pontos e ainda deu 12 assistências.

Marcin Gortat também se destacou, com 20 pontos e 12 rebotes na quinta vitória consecutiva do Wizards sobre o Magic. Nenê ficou em quadra por 33 minutos e somou 12 pontos, cinco assistências e quatro rebotes pelo time de Washington.

No último quarto, o Magic chegou a reduzir uma desvantagem de 17 pontos para dois, mas não conseguiu evitar a derrota. Nik Vucevic liderou o time de Orlando na partida ao anotar 23 pontos e obter 12 rebotes.

Após perder Kevin Durant antes mesmo do início da temporada, o Oklahoma City Thunder sofreu outra importante baixa na noite de quinta-feira, na derrota por 93 a 90 para o Los Angeles Clippers, fora de casa, na noite de quinta-feira. Russel Westbrook sofreu uma lesão na mão direita no segundo quarto e deve desfalcar o time por algumas rodadas.

Blake Griffin anotou 23 pontos, um a mais do que Chris Paul para o Clippers, na primeira partida da equipe na temporada, que agora tem Steve Ballmer como seu proprietário. Perry Jones foi o cestinha da partida ao anotar 32 pontos pelo Thunder, mas não conseguiu evitar a segunda derrota da equipe nos dois jogos disputados neste início de temporada.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira da NBA:

Orlando Magic 98 x 105 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 97 x 91 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 90 x 95 New York Knicks

Dallas Mavericks 120 x 102 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 93 x 90 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers