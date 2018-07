New York Knicks vence Lakers e continua invicto em casa na NBA

NOVA YORK - O New York Knicks derrotou o Los Angeles Lakers por 116 a 107, em casa, na rodada de quinta-feira, em uma partida de sensações opostas para Carmelo Anthony. Ele brilhou no primeiro quarto, quando anotou 22 dos seus 30 pontos na partida, mas sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no começo do terceiro período. A partida marcou a volta do técnico Mike D''Antoni, agora no Lakers, ao Madison Square Garden.

A vitória de quinta foi a oitava dos Knicks nas últimas nove partidas. Além disso, a equipe permanece na liderança da Conferência Leste da NBA e invicta no seu ginásio, com nove triunfos, uma sequência que não conseguia alcançar desde da temporada 1992/1993. A derrota desta quinta-feira foi a quarta seguida do Lakers, que venceu apenas nove de 23 partidas, e não conta neste momento com Steve Nash e Pau Gasol.

Kobe Bryant foi o cestinha da partida com 31 pontos e ainda obteve 10 rebotes para os Lakers, mas não conseguiu impedir a derrota, apesar da impressionante reação da equipe, que chegou a estar perdendo por uma diferença de 26 pontos. Quando faltavam 1 minuto e 27 segundos para o final, a vantagem caiu para seis pontos (113 a 107), mas mesmo assim os Knicks conseguiram vencer.

O San Antonio Spurs sofreu a sua segunda derrota consecutiva ao perder, fora de casa, para o Portland Trail Blazers por 98 a 90. O novato Damian Lillards liderou os Blazers e foi o cestinha do duelo com 29 pontos, J.J. Hickson somou 12 pontos e 12 rebotes para o Blazers.

Vice-líder da Conferência Oeste, os Spurs tiveram Tony Parker, com 21 pontos, como principal destaque. O brasileiro Tiago Splitter teve bom desempenho nos 28 minutos em que permaneceu em quadra, com 12 pontos, sete rebotes e três assistências.

No outro jogo da rodada de quinta-feira da NBA, o Atlanta Hawks venceu o Charlotte Bobcats por 113 a 90. Devin Harris foi o cestinha da partida com 20 pontos. Esta foi a 10ª derrota consecutiva dos Bobcats.

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira da NBA:

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Washington Wizards x Los Angeles Lakers

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x Golden State Warriors

New Orleans Hornets x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Phoenix Suns x Utah Jazz

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies