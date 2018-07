Nezinho também deixa equipe do Brasília após temporada fraca

BRASÍLIA - Após perder o melhor defensor da última temporada, Alex Garcia, a equipe de basquete do Brasília viu mais um jogador deixar a equipe. Nezinho não entrou em acordo com o clube brasiliense e não continuará na próxima temporada do Novo Basquete Brasil.

De acordo com o clube, o atleta alegou que deseja ficar mais próximo da família, que é do interior de São Paulo. “Fui muito feliz nesses anos todos em Brasília, mas quero que meus filhos cresçam próximos a minha família, que é de Araraquara. Agradeço a diretoria e os patrocinadores pela oportunidade de defender o Brasília, mas agora é hora de mudar, de buscar novos desafios”, escreveu em uma rede social.

Nezinho defendeu a equipe do Brasília por seis anos e conquistou três títulos nacionais e duas ligas Sul-americanas e um prêmio como o melhor sexto homem do NBB em 2010. Foram 198 jogos pela equipe da capital nacional. O armador ainda passou pela seleção brasileira onde coquistou a Copa América 2005, Pan-Americano 2007 e os Sul-Americanos 2006 e 2010.

O armador é o quarto atleta a deixar o Brasília nas últimas duas semanas. Além dele, a equipe perdeu Alex Garcia, o uruguaio Martín Osimani e o americano Marcus Goree. O treinador argentino Sergio Hernández também deixou o comando do Brasília ao fim da temporada 2013/2014 do NBB, quando a equipe caiu nas quartas-de-final contra o São José.