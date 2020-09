Nikola Jokic é dúvida nos Nuggets para o jogo 3 contra os Clippers

Com a série empatada em 1 a 1, o Denver Nuggets pode ter um grande problema para o jogo 3 contra o Los Angeles Clippers nesta segunda-feira, pela semifinal da Conferência Oeste dos playoffs da NBA. A franquia do Colorado listou o pivô Nikola Jokic como "questionável" por conta de uma lesão no pulso.

Jokic foi responsável por impressionantes 26 pontos e 18 rebotes para os Nuggets no jogo 2, que consequentemente empatou a série em 1 a 1. Não está claro quando foi que o sérvio se machucou e o time de Denver também não revelou a lesão após a partida.

Aos 25 anos, o pivô tem médias de 25 pontos, 8,7 rebotes e cinco assistências, com aproveitamento de 50,9% dos arremessos do perímetro e de 49,1% de longa distância nos playoffs. Contra os Clippers, converteu 10 de 17 chutes de quadra tentados, sendo quatro bolas de três pontos.

Além da dúvida sobre Jokic, Denver tem ausências certas de Will Barton II, com dores no joelho direito, e Vlatko Cancar com fratura no pé esquerdo. O duelo com o Los Angeles Clippers acontece às 22h (horário de Brasília).