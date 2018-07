No 1º jogo de Durant na nova casa, Warriors massacram Clippers na pré-temporada

O Golden State Warriors deu uma exibição de força no seu primeiro jogo como mandante na pré-temporada da NBA. Na estreia de Kevin Durant na Oracle Arena como jogador da equipe californiana, os atuais vice-campeões da liga massacraram o Los Angeles Clippers por 120 a 75, na noite de terça-feira.

Os Warriors passearam em quadra, a ponto de fechar o primeiro tempo com impressionantes 71 a 33 no marcador. Klay Thompson foi o cestinha da partida com 30 pontos. Durant também teve bom desempenho nos 24 minutos em que ficou em quadra, com 21 pontos sete rebotes e sete assistências.

Stephen Curry, MVP das últimas duas temporadas da NBA, teve desempenho mais discreto nos 23 minutos em que atuou, com 14 pontos. Já o brasileiro Anderson Varejão atuou por sete minutos, com três pontos. Recém-contratado após defender os Warriors nos últimos três anos, Marreese Speights foi o destaque dos Clippers na noite de terça ao marcar 14 pontos.

O Houston Rockets contou com uma ofensiva de 20 a 3 no último quarto para superar o New York Knicks, em casa, por 130 a 103, em casa. O pivô brasileiro Nenê Hilário teve bom desempenho nos 16 minutos em que permaneceu em quadra, com dez pontos, cinco rebotes e duas assistências. O estreante Derrick Rose acumulou 16 pontos, cinco assistências e dois rebotes nos 24 minutos em que atuou pelos Knicks.

James Harden brilhou pelo Rockets com 28 pontos e 11 assistências, enquanto Ryan Anderson anotou 26. Kristaps Porzingis foi o cestinha dos Knicks ao marcar 22 pontos em mais uma partida da pré-temporada que ficou marcada pelo protesto dos jogadores no momento de execução do hino nacional em razão da violência policial contra os negros.

Já o Los Angeles Lakers superou o Sacramento Kings por 103 a 84, em casa. A equipe foi ao intervalo perdendo por 50 a 39, mas iniciou uma reação no terceiro período, que foi concluída no último, em que triunfou por 39 a 15, para assegurar a sua primeira vitória na pré-temporada da NBA.

Lou Williams e Tarik Black marcaram 17 pontos cada para os Lakers, enquanto o brasileiro Marcelinho Huertas deu duas assistências nos sete minutos em que atuou. Arron Afflalo, com 14 pontos, foi o destaque dos Kings.