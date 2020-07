No 4º dia de 'pré-temporada' da NBA, Lakers vencem Magic, mas perdem Davis

No quarto dia de "pré-temporada" da NBA na bolha criada dentro do complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, o Los Angeles Lakers venceu o Orlando Magic por 119 a 112, contando com grande atuação de Anthony Davis, que jogou apenas nove minutos, tempo suficiente para brilhar no primeiro quarto.

Davis anotou nove pontos e pegou dez rebotes. Ele ficou em quadra apenas nove minutos e 51 segundos porque foi atingido no olho e teve de sair. Ainda não se sabe a gravidade do problema do ala. Sua saída causou um desequilíbrio no time da Califórnia, que foi pressionado, mas conseguiu assegurar a vitória, com ótimas exibições do astro LeBron James e do ala-pivô Kyle Kuzma.

Leia Também Jogadores planejam se ajoelhar durante o hino nos jogos de retomada da temporada da NBA

LeBron deixou a quadra com 25 minutos jogados e anotou 20 pontos, sete rebotes e duas assistências. Consistente, Kuzma foi o cestinha da partida, com 25 pontos anotados. Ele também contribuiu com sete rebotes e uma assistência.

O Orlando errou muito, não teve solidez na defesa para parar o ataque adversário e nem precisão em seus arremessos. O time da Flórida conseguiu crescer no jogo depois da saída de Davis, mas os Lakers logo retomaram o domínio do duelo e reforçaram que são um dos principais candidatos ao título.

Outro forte candidato à conquista, o Milwaukee Bucks não teve problemas para superar o Sacramento Kings por 131 a 123. A franquia de Wisconsin, que lidera a Conferência Oeste, chegou a abrir 27 pontos de vantagem em um momento do confronto. A equipe de Sacramento tirou parte da diferença, mas não foi capaz de conseguir a virada.

O jogo coletivo dos Bucks foi determinante para a vitória, de modo que quase todo o time foi consistente. O grego Giannis Antetokounmpo marcou 15 pontos, pegou nove rebotes e deu seis assistências, e o maior pontuador da partida foi Kyle Korver, que fez 22 pontos e pegou seis rebotes, números parecidos com os de Brook Lopez, dono de 21 pontos e quatro rebotes.

Muito desfalcado e com um desempenho irregular, o Los Angeles Clippers ficou perto de ser derrotado pelo Washington Wizards. No entanto, a equipe da Califórnia acordou no último quarto e virou para cima do rival de Washington, vencendo por 105 a 100.

Os Clippers sentiram a falta de Lou Williams, Doc Rivers, Montrezl Harrell, Ivica Zubac, Patrick Beverley e Landry Shamet, desfalques por motivos diferentes, e não conseguiram se impor na maior parte do confronto. Além disso, os astros Kawhi Leonard (seis pontos) e Paul George (onze pontos) foram apenas discretos. Assim, o triunfo foi conquistado muito pelas atuações de Patrick Paterson, com 16 pontos, e Rodney McGruder, com 13 pontos e atuação decisiva na reta final.

Em outras partidas desta rodada de amistosos, o Utah Jazz superou o Miami Heat por 101 a 99, no duelo mais equilibrado da noite, o New Orleans Pelicans derrotou o Denver Nugett pelo placar de 119 a 104 e o Brooklyn Nets venceu o San Antonio Spurs por 124 a 119.

A pré-temporada da NBA continua neste domingo, com mais cinco jogos. A retomada da liga após quase cinco meses de paralisação será na próxima quinta-feira, dia 30, com o duelo entre New Orleans Pelicans e Utah Jazz. Todos os jogos restantes da temporada serão disputados no complexo da Disney, de forma a tentar proteger equipes, atletas e demais funcionários da pandemia do novo coronavírus.