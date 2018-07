No basquete, Brasil derrota dominicanos na estreia da Tuto Marchand

SAN JUAN, PORTO RICO - De forma suada e emocionante, a seleção brasileira masculina de basquete derrotou a República Dominicana por 78 a 77 (40 a 33 no primeiro tempo), nesta quinta-feira, na partida de estreia da Copa Tuto Marchand, que está sendo realizada no Coliseu Roberto Clemente, em San Juan, em Porto Rico. A vitória dos comandados do técnico argentino Rubén Magnano veio nos últimos segundos em um tapinha do ala-armador Alex Garcia.

O torneio amistoso no Caribe é o último antes da estreia na Copa América da Venezuela, que classificará os quatro primeiros colocados para o Mundial de 2014, na Espanha. Antes da Copa Tuto Marchand, o Brasil participou de duas edições do Torneio Super Four, vencendo a primeira na Argentina, mas perdendo a final na segunda, em Anápolis (GO), justamente para os argentinos. Também fez amistosos contra México e Uruguai.

Nesta quinta, ps principais pontuadores da seleção brasileira foram Guilherme Giovannoni (15 pontos e quatro rebotes), Marcelinho Huertas (14 pontos e três assistências) e Arthur Belchor (14 pontos). O cestinha do jogo foi o dominicano Francisco Garcia, com 17 pontos.

"Foi uma vitória importante contra um grande adversário e esse resultado aumenta a confiança do grupo. Fizemos um bom primeiro tempo e tivemos a oportunidade de abrir uma vantagem ainda maior. No entanto, eles reagiram na etapa final e passaram à frente, mas tivemos tranquilidade para buscar a vitória", disse Guilherme Giovannoni. "Também tem que ser destacado que os 12 jogadores atuaram e essa rotação será fundamental na Copa América, já que será um torneio bem desgastante", finalizou.

A seleção volta à quadra neste sábado para enfrentar a Argentina. Na sequência da competição, o Brasil jogará contra Porto Rico (domingo) e Canadá (segunda), sempre às 19 horas de Brasília. De acordo com o regulamento, as cinco seleções jogam entre si em turno único, sendo campeã a equipe que somar o maior número de pontos nas cinco rodadas. A equipe brasileira foi a vencedora das três edições: San Juan (2007 e 2009) e Foz do Iguaçu (2011).