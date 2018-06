No basquete, NBB é exemplo positivo em transmissões digitais

A Liga Nacional de Basquete é um exemplo positivo de transmissões pelas plataformas digitais. Além das exibições em TV aberta (Band) e fechada (SporTV), os jogos do NBB chegam aos fãs do esporte pelo Facebook – pela segunda temporada – e Twitter, em ação inédita no Brasil.

Na atual temporada, sete jogos foram transmitidos pela página do Facebook do NBB. São 72.818 visualizadores únicos em média. O recorde até aqui é na partida entre Joinville e Bauru, com 125.350 visualizadores únicos. Na temporada passada, o recorde foi de 192 mil, registrado no quinto jogo da série entre Flamengo e Pinheiros.

No Twitter, foram oito jogos, com média de 30 mil visualizadores únicos. O recorde foi registrado no duelo entre Bauru e Flamengo, com 53.258. A decepção ficou com Caxias e Joinville, com apenas 592 visualizadores únicos.