No confronto entre Durant e LeBron, Thunder vence Miami Heat

OKLAHOMA CITY - No confronto entre dois dos principais jogadores do basquete mundial na atualidade, o Oklahoma City Thunder, de Kevin Durant, venceu com certa tranquilidade o Miami Heat, de LeBron James, por 103 a 87, em casa, na noite do último domingo da NBA. Com o resultado, o Thunder manteve-se tranquilo na liderança da Conferência Oeste, com 37 vitórias e 12 derrotas, enquanto o Heat é o segundo no Leste, com 35 vitórias e as mesmas 12 derrotas.

Na partida apontada por muitos como uma prévia da decisão desta temporada, Durant decidiu. O ala do Thunder superou a participação discreta do armador Russell Westbrook, que cometeu três faltas muito cedo, foi para o banco e terminou a partida com apenas 13 pontos, e marcou 28 pontos, pegou nove rebotes e ainda deu oito assistências, sua melhor marca na temporada. Serge Ibaka, com um "double-double" de 19 pontos e dez rebotes, e Kendrick Perkins, com mais 16 pontos, também contribuíram.

Pelo lado do Heat, o trio formado por LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh ficou abaixo da média. Muito bem marcado, LeBron anotou apenas 17 pontos, acertando oito de 18 arremessos, enquanto Bosh marcou 18 pontos. Wade foi o cestinha da equipe com 22 pontos, mas o número não foi suficiente para fazer frente ao Thunder.

Ainda no último domingo, a NBA presenciou um jogo histórico. O Atlanta Hawks venceu o Utah Jazz, em casa, por 139 a 133, em uma partida que precisou de quatro prorrogações para ser definida. Foi apenas a nona vez na história da competição, e a primeira desde 1997, que um jogo foi para a quarta prorrogação.

No tempo normal, Joe Johnson e Paul Millsap perderam a chance de definir o vencedor. No entanto, Johnson foi o principal destaque do Hawks, com 37 pontos e oito rebotes, além da bola de três pontos que empatou a partida no fim da terceira prorrogação. Pelo lado do Jazz, Al Jefferson, com 28 pontos e 17 rebotes, foi o melhor em quadra.

O Washington Wizards, do brasileiro Nenê, não foi páreo para o Boston Celtics no domingo e acabou derrotado por 88 a 76, em Boston. Nenê não repetiu suas primeiras boas atuações pela nova equipe e terminou a partida com apenas 11 pontos. O cestinha de seu time foi Jordan Crawford, com 20 pontos. Pelo Celtics, Avery Bradley foi o destaque, com 23 pontos.

Em outras duas partidas do dia, San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies conseguiram importantes vitórias. O Spurs, sem o brasileiro Tiago Splitter e Tim Duncan, passou pelo Philadelphia 76ers, por 93 a 76, com 21 pontos de Tony Parker, cestinha do jogo. Já o Grizzlies teve sete jogadores marcando ao menos dez pontos e venceu o Los Angeles Lakers por 102 a 96, em Los Angeles. Pelo Lakers, Andrew Bynum foi novamente o melhor em quadra, com 30 pontos, mas apenas quatro rebotes.

Confira os resultados do último domingo na NBA:

Cleveland Cavaliers 83 x 108 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 117 x 100 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 139 x 133 Utah Jazz

Boston Celtics 88 x 76 Washington Wizards

San Antonio Spurs 93 x 76 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 103 x 87 Miami Heat

Portland Trail Blazers 90 x 87 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 96 x 102 Memphis Grizzlies

Veja as partidas desta segunda-feira na NBA:

Indiana Pacers x Miami Heat

Washington Wizards x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Orlando Magic

Charlotte Bobcats x Boston Celtics

New Jersey Nets x Utah Jazz

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Houston Rockets x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x New Orleans Hornets