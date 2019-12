No México, Rubio atinge marca histórica, mas Spurs vencem os Suns na prorrogação

Na Cidade do México, Phoenix Suns e San Antonio Spurs protagonizaram o duelo mais equilibrado e imprevisível da rodada deste sábado da NBA. Os mexicanos tiveram a oportunidade de ver um jogo emocionante, decidido apenas na prorrogação, com vitória do time do Texas por 121 a 119.

Os Suns venderam caro a derrota e conseguiram levar o jogo ao tempo extra com uma bola de três de Kelly Oubre Jr após assistência do espanhol Ricky Rubio, que chegou à histórica marca de 4 mil passes na NBA - ele ainda foi o segundo maior pontuador do duelo, com 25 pontos.

Na prorrogação, no entanto, brilhou mais forte a estrela de Patty Mills. O armador australiano terminou o jogo como cestinha, com 26 pontos, sendo os dois últimos decisivos para assegurar o triunfo. DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge e Dejounte Murray, todos com 18 pontos, também tiveram boa atuação.

Os torcedores que foram a Chicago também viram uma partida eletrizante entre o time da casa e o Los Angeles Clippers. Sem Kawhi Leonard, preservado, a franquia da Califórnia, atual vice-líder da Conferência Oeste, fez um jogo interessante, mas não foi páreo para os Bulls, que contaram com atuação de gala de Zach LaVine para vencer por 109 a 106.

LaVine foi responsável por assegurar a vitória. Nos últimos segundos, no momento em que o confronto estava empatado, ele fez a cesta em infiltração no garrafão, sofreu a falta e marcou o lance livre na sequência. O ala-armador ainda foi o cestinha da partida, com 31 pontos, um a mais que Montrezl Harrell, dos Clippers. Paul George também foi bem e anotou 27.

Jogando em casa, o Toronto Raptors, atual campeão da NBA, superou o Brooklyn Nets por 110 a 102. Pascal Siakam foi o destaque, com 30 pontos e 10 rebotes. O espanhol Marc Gasol também atingiu um "double-double", só que com 17 pontos e 15 rebotes. Os dois estão próximos na tabela da Conferência Leste: o time canadense é o quinto e a equipe de Nova York, a sétima.

O líder da Leste é o Milwaukee Bucks, que venceu mais uma. A vítima da vez foi o Cleveland Cavaliers, derrotado por 125 a 108. O grego Giannis Antetokounmpo deu novo show. Ele foi o maior pontuador, com 29 pontos, e conduziu os Bucks, o time que mais venceu nesta temporada, à 24ª vitória, contrastando com a performance dos Cavs, que só triunfaram em seis partidas e ocupam a antepenúltima posição da Leste.

Veja os outros resultados dos jogos deste sábado da NBA:

Memphis Grizzlies 128 x 111 Washington Wizards

Dallas Mavericks 118 x 122 Miami Heat

Denver Nuggets 110 x 102 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 107 x 115 Detroit Pistons

Veja os jogos da rodada deste domingo da NBA:

New Orleans Pelicans x Orlando Magic

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x New York Knicks

Golden State Warriors x Sacramento Kings