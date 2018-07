No NBB, Interforce/Minas vence o Araldite/Univille e fica na frente nas oitavas

SÃO PAULO - O Interforce/Minas venceu o Araldite/Univille, fora de casa, por 80 a 78, e abriu 2 a 1 na série de oitavas de final do NBB.

O ala norte-americano do Minas, Bernard Robinson, foi o cestinha do jogo com 33 pontos. Além dele, o pivô Michel também teve um grande destaque, anotando um duplo-duplo de 20 pontos e 12 rebotes. O armador Manteguinha foi o principal pontuador do Joinville, com 19.

"Tive a felicidade de poder contribuir com a equipe nos momentos finais da partida, mas só tenho a agradecer meus companheiros que confiaram em mim nessa hora decisiva", comentou Robinson.

O Minas tem a possibilidade de fechar a série neste domingo, quando eles enfrentam o Joinville, em casa, às 11h, em partida válida pelo Jogo 4 das oitavas de final.