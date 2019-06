No Pedrocão, Franca e Flamengo definem o campeão do NBB

O quinto e último jogo da série melhor de cinco do Novo Basquete Brasil entre Franca e Flamengo acontece neste sábado, às 14h30, no ginásio do Pedrocão. Quem vencer será o campeão. A partida terá transmissão de Band, Fox Sports, ESPN, além do Facebook do NBB.

Franca, do técnico Helinho, busca o seu primeiro título na história do NBB. Já o Flamengo, de Gustavo De Conti, é o maior vencedor da competição e pode alcançar sua sexta conquista.

Com o Pedrocão lotado - serão 7 mil pessoas -, Franca aposta no fator casa para ser campeão. Nesta temporada foram 18 vitórias em 19 jogos, sendo três destes triunfos sobre o Flamengo. A única derrota foi para o Botafogo, no primeiro jogo.

"Nosso time tem maturidade e personalidade suficientes para encarar de peito aberto os nossos erros. A partir disso, vamos melhorar e buscar uma vitória em casa ao lado de uma torcida que com certeza estará nos empurrando do início ao fim", afirmou Helinho.

O armador Elinho concorda com o treinador. "Agora o principal é atitude e a energia que vamos entrar. Isso pesou muito nas partidas, e temos que entrar com essa energia, puxando a torcida para o nosso lado para tentar ganhar esse título."

Gustavinho espera que o Flamengo possa repetir o feito da final da Copa Super 8, quando superou Franca no Pedrocão e ficou com o título. "A nossa confiança vem pelo fato de saber que treinamos muito e nos prepararmos durante cada dia da temporada. Temos de ter cabeça boa e o espírito vencedor ligado no modo máximo."

Para Anderson Varejão, o fator casa não importa muito neste momento. "O que mais vale é o time que tiver mais consistência e jogar mais dentro de tudo que aconteceu nos quatro jogos dentro da partida. Quem souber explorar as melhoras coisas do que aconteceu até aqui vai largar em vantagem para conseguir a vitória", afirmou o pivô Fo Flamengo.