No reencontro com os Warriors, Durant conduz Nets ao triunfo fora de casa

Kevin Durant teve um reencontro positivo com o Golden State Warriors. Cerca de 1 ano e 8 meses após deixar a franquia pela qual conquistou dois títulos da NBA, o ala/pivô foi a San Francisco e se destacou na vitória do Brooklyn Nets por 134 a 117 sobre o time da casa, na Bay Arena, pela rodada de sábado da liga.

Durant ficou em quadra por 33 minutos, com 20 pontos, 6 assistências e 5 rebotes. E contou com o auxílio dos outros astros dos Nets para assegurar a vitória. James Harden somou um "double-double", com 19 pontos e 16 assistências, enquanto Kyrie Irving marcou 23 pontos. Stephen Curry foi o cestinha da partida com 27 pontos, enquanto Andrew Wiggins e Kelly Oubre Jr. fizeram 17 cada para os Warriors.

Os Nets passaram a acumular 16 vitórias em 28 duelos, na terceira posição na Conferência Leste. Já o time da Califórnia está em oitavo lugar no Oeste, com 14 triunfos e 13 derrotas.

Líder da conferência e time com melhor campanha no campeonato, o Utah Jazz ganhou o sétimo duelo seguido e o 18.º dos últimos 19 ao superar o Miami Heat por 112 a 94, em casa, na noite de sábado.

Donovan Mitchell foi o cestinha da partida com 26 pontos, Bojan Bogdanovic anotou 19 e Rudy Gobert registrou um "double-double" de 16 pontos e 12 rebotes para o Jazz, com 22 triunfos em 27 duelos. Kendrick Nunn marcou 23 pontos pelo Heat, o décimo colocado do Leste com 11 vitórias e 15 derrotas.

Também pela rodada de sábado da NBA, o Phoenix Suns emplacou a quinta vitória consecutiva ao bater o Philadelphia 76ers por 120 a 111. Devin Booker fez 36 pontos, Chris Paul marcou 18 e Dario Saric acrescentou 15 para o time do Arizona, o quarto colocado do Oeste, com 16 triunfos em 25 duelos.

Tobias Harris e Ben Simmons fizeram 18 pontos cada para o time da Filadélfia, que perdeu a segunda consecutiva, mas ainda assim lidera o Leste com 18 triunfos em 27 jogos.

Fora de casa, o Indiana Pacers venceu o Atlanta Hawks por 125 a 113. Já o New York Knicks bateu o Houston Rockets por 121 a 99.

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Washington Wizards x Boston Celtics

Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves

Charlotte Hornets x San Antonio Spurs

Detroit Pistons x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Orlando Magic

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers