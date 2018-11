No retorno a Cleveland, LeBron James marca 32 pontos em vitória do Lakers

Em clima de respeito e com direito a uma homenagem em vídeo antes da partida na Quicken Loans Arena, em Cleveland, o astro LeBron James voltou à casa do Cavaliers pela primeira vez desde que deixou o time do Ohio, em julho passado, e foi para o Los Angeles Lakers. Mas não teve pena da sua ex-equipe e, com 32 pontos, comandou a vitória da franquia da Califórnia por 109 a 105, pela rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA.

Crescendo junto com o Lakers depois de um início ruim de campeonato - o time está em sétimo na Conferência Oeste com 10 vitória e sete derrotas -, LeBron James teve o seu quinto jogo de pelo menos 30 pontos nesta temporada - teve ainda numerosa expressivos com 14 rebotes e 7 assistências, em 36 minutos em quadra.

Esta foi a terceira vez na carreira que LeBron James enfrentou uma ex-equipe sua pela primeira vez desde a sua saída da anterior e foi a terceira vez em que anotou ao menos 30 pontos. Foi assim contra o próprio Cavaliers em 2010, jogando pelo Miami Heat, e também contra o time da Flórida, em 2014, desta vez, do lado da franquia de Cleveland.

LeBron James contou com a ajuda de mais cinco companheiros, que tiveram pontuação em dígitos duplos. O armador Lonzo Ball teve seu melhor jogo na temporada com 15 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Brandon Ingram fez 14 pontos e Kentavious Caldwell-Pope contribuiu com 13 pontos, vindo do banco de reservas. No Cavaliers - lanterna do Leste só com duas vitórias e 14 derrotas, o destaque foi Cedi Osman, com 21 pontos e 7 rebotes.

Quem assumiu a liderança da Conferência Oeste, de forma surpreendente, foi o Memphis Grizzlies. Com dois lances livres do pivô espanhol Marc Gasol, a menos de um segundo para o final, o time do Tennessee derrotou o San Antonio Spurs por 104 a 103, fora de casa, e ultrapassou o Portland Trail Blazers, que foi massacrado pelo Milwaukee Bucks - o segundo do Leste -, também como visitante, por 143 a 100.

O Grizzlies está agora com 12 vitórias e cinco derrotas - uma a menos que o Portland, que tem o mesmo números de triunfos. Quem despencou na tabela de classificação do Oeste - para o quinto lugar - foi o Golden State Warriors. O atual bicampeão da NBA perdeu em casa para o Oklahoma City Thunder por 123 a 95 e somou o revés seguido na temporada - fato inédito sob o comando do técnico Steve Kerr.

A NBA não terá jogos nesta quinta-feira por causa das comemorações do feriado de Ação de Graças (Thanksgiving Day) nos Estados Unidos. A temporada regular será retomada nesta sexta com 14 partidas - somente o Sacramento Kings e o Dallas Mavericks não entrarão em quadra.

Confira a rodada de sexta-feira na NBA:

Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

Detroit Pistons x Houston Rockets

Atlanta Hawks x Boston Celtics

New York Knicks x New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors x Washington Wizards

Indiana Pacers x San Antonio Spurs

Chicago Bulls x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Orlando Magic

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Utah Jazz