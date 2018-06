No retorno ao Brasil, Leandrinho é cestinha em vitória do Franca pelo NBB

A festa foi completa neste sábado no ginásio Pedrocão, em Franca (SP). Diante de mais de cinco mil torcedores presentes para a estreia do astro Leandrinho, o Franca se manteve à frente no placar a partir do segundo quarto, levou a melhor sobre o Vitória, por 68 a 55, e recuperou sua posição no G4 da edição 2017/2018 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Carregando nas costas a sua tradicional camisa 19, Leandrinho estreou em grande estilo pelo Franca. Com 19 pontos (sendo 100% nos seis lances livres que fez), o dono da festa deixou a quadra como cestinha da partida logo em sua primeira aparição. De quebra, pegou três rebotes e deu duas assistências.

"O mais importante foi a vitória. O condicionamento físico vai vir ao longo do campeonato. O Helinho (técnico) me ajuda muito, a comissão técnica vem fazendo um trabalho a parte do grupo. Está sendo muito bom, estou muito feliz com o trabalho que vem sendo feito. A torcida compareceu, agradeço muito. Muita coisa ainda vai acontecer", disse o estreante e cestinha do dia.

"Fico muito feliz em ter sido o cestinha do jogo, mas isso é apenas um número. Só garanti essa atuação graças aos meus companheiros. Ainda tenho muito para melhorar, cometi erros hoje (sábado) e espero evoluir bastante ao longo da temporada", completou o camisa 19.

Com o resultado, o Franca ampliou a sua sequência positiva no NBB para cinco vitória consecutivas e retomou a quarta colocação, que era do Paulistano, com campanha de oito vitórias em 11 partidas (72,7% de aproveitamento). Do outro lado, o Vitória caiu da sétima para a oitava posição, agora com seis êxitos em 11 jogos.