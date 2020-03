No retorno de Curry, Warriors perdem dos Raptors na reedição da final da NBA

A NBA teve na rodada de quinta-feira a volta de um de seus maiores astros às quadras. Fora de ação desde o dia 31 de outubro do ano passado, quando fraturou a mão esquerda, o armador Stephen Curry retornou ao Golden State Warriors, mas não evitou a derrota para o Toronto Raptors por 121 a 113, em San Francisco, na reedição da final da temporada passada.

Com 27 minutos de ação, Curry foi um dos cestinhas dos Warriors com 23 pontos (mesma pontuação de Damian Lee), sendo três bolas de 3 em 12 tentativas. O astro ainda registrou sete assistências e o mesmo número de rebotes. Andrew Wiggins (21 pontos e nove rebotes) e Marquese Chriss (17 pontos e 12 rebotes) também se destacaram para o atual vice-campeão da NBA, que nesta temporada ocupa a última colocação na Conferência Oeste e na classificação geral com 14 vitórias e 49 derrotas.

Pelos Raptors, já classificados aos playoffs para defender o título, o grande destaque foi Norman Powell, que fechou a partida com 37 pontos e 50% de aproveitamento nos arremessos de três pontos (quatro acertos em oito tentativas), sendo o cestinha. Kyle Lowry (com 26 pontos e 10 assistências), Serge Ibaka (13 pontos e 13 rebotes) e Pascal Siakam (17 pontos) também tiveram bons números.

Outro jogo que chamou a atenção na rodada de quinta-feira aconteceu no Texas. No ginásio Toyota Center, em Houston, o Los Angeles Clippers mostrou força e se consolidou na vice-liderança do Oeste - só atrás do Los Angeles Lakers - ao vencer o Houston Rockets por 120 a 105. Foi o sexto triunfo seguido da equipe da Califórnia.

Melhor jogador dos visitantes, Kawhi Leonard fechou o jogo com 25 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Os pivôs Ivica Zubac (17 pontos e 12 rebotes) e Montrezl Harrell (17 pontos e 10 rebotes) também se destacaram. Já Paul George não ajudou muito na pontuação (13), mas encerrou a sua participação com nove rebotes e sete assistências.

Do outro lado, o armador Russell Westbrook, mais uma vez, foi o grande nome com dois dígitos em dois fundamentos diferentes (29 pontos, 15 rebotes e cinco assistências). James Harden, "anulado" por Patrick Beverley, fechou o confronto com 16 pontos e sete rebotes.

Nas outras duas partidas da rodada, o Denver Nuggets derrotou Charlotte Hornets por 114 a 112, fora de casa, e o Philadelphia 76ers bateu o Sacramento Kings por 125 a 118, também como visitante. No Oeste, a franquia do Colorado está em terceiro lugar e segue na cola dos Clippers na luta pela vice-liderança. No Leste, o time da Filadélfia ultrapassou o Indiana Pacers e assumiu a quinta colocação.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Brooklyn Nets x San Antonio Spurs

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves x Orlando Magic

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Boston Celtics x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x Miami Heat

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks