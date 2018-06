No retorno de Leandrinho, seleção de basquete desafia a Colômbia

Com o retorno de Leandrinho à seleção brasileira masculina de basquete, o Brasil entra em quadra nesta quinta-feira, às 19h, na Goiânia Arena, para manter os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias das Américas para o Mundial da China, em 2019. Após vitórias sobre Chile e Venezuela, a equipe comandada pelo croata Aleksandar Petrovic encara a Colômbia, lanterna do grupo.

A volta do armador amplia o favoritismo brasileiro para os dois jogos. Além dos colombianos, o Brasil enfrenta o Chile no domingo, novamente em Goiânia. Leandrinho não atua pela seleção desde os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

"Estou muito contente por poder contar com o Leandrinho. Acho que ele e o Varejão podem nos ajudar bastante. Esperamos fazer duas partidas muito boas e continuar bem no grupo", afirmou Petrovic.

Leandrinho também quer manter o bom momento da seleção. "É uma competição de alto nível, classificatória, onde todos estão querendo uma vaga. Temos de estar preparados para o que der e vier. Nunca sabemos o que pode acontecer dentro de quadra. Esperamos fazer dois bons jogos e conquistar duas vitórias para manter o Brasil em primeiro lugar da chave", disse o armador, que está feliz em ajudar neste momento de transição da seleção.

"Senti uma energia positiva dos atletas e do novo técnico, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Todo mundo está gostando e curtindo muito esse momento. Acho que isso vai ter um reflexo positivo lá na frente", afirmou Leandrinho.

"É uma renovação que vem sendo feita, assim como acontece em todos os países. Isso é bom para o basquete brasileiro, pois podemos ver vários jogadores de muito potencial surgindo. Eu como veterano que já vivenciei outros momentos como esse, só posso dar meu apoio e tentar ser um exemplo positivo para a geração que está chegando", completou o armador.

Além de Leandrinho, o Brasil tem quatro novidades em relação às primeiras partidas das Eliminatórias: Arthur Pecos, Gui Bento, Rafael Mineiro e Cipolini. Apenas dois atletas (Vítor Benite e Ricardo Fischer) atuam fora do País.