No Warriors, Leandrinho quer ser 'sexto homem' do time

Em suas 11 temporadas na NBA, Leandrinho tem como principal conquista o prêmio de melhor sexto homem da edição de 2006/2007 pelo Phoenix Suns. De casa nova e bem mais veterano, aos 31 anos, o brasileiro quer voltar a ser fundamental no Golden State Warriors, onde deseja ser o principal reserva da equipe.

"Não sei qual sistema será implantando aqui, mas sei que posso ajudar. Estou um pouco velho, mas ainda tenho energia para ajudar a equipe. Vou tentar ser o sexto homem do time, fiz isso há muitos anos, sei o que tenho que fazer e espero conseguir repetir. Penso melhor do que pensava. Vejo mais o que tenho que fazer, é algo que se torna natural. Estou muito feliz de ter está oportunidade", disse nesta segunda-feira.

Leandrinho sabe que não será titular da equipe, que conta com astros como Stephen Curry, Klay Thompson e Andre Iguodala para a armação e a ala. Mesmo assim, confia em sua velocidade, principal qualidade dele aos longos de NBA, e na boa relação com o técnico Steve Kerr, com quem trabalhou no Phoenix Suns, quando o treinador exercia o cargo de diretor, para ganhar espaço.

"Tenho que ser cuidadoso para falar sobre o Steve Kerr, porque agora ele é meu técnico", brincou. "Trabalhei alguns anos com ele. É um grande cara, um grande amigo e um homem de negócios muito bom. É um dos motivos para eu estar aqui. Ele conhece muito sobre basquete, vai ter o time nas mãos, sem dúvida, não há questões sobre isso."