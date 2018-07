Nos Estados Unidos, Flamengo perde 2ª na pré-temporada da NBA

Atual campeão da Copa Intercontinental de Basquete - contra o Maccabi Tel-Aviv, de Israel -, o Flamengo jogou nesta quarta-feira pela segunda vez na pré-temporada da NBA. E perdeu a segunda. Na semana passada, no Arizona, caiu diante do Phoenix Suns por 100 a 88. Desta vez, na Flórida, a derrota foi para o Orlando Magic por uma maior diferença de pontos - 106 a 88.

A inédita excursão do Flamengo, e de um clube brasileiro, aos Estados Unidos para participar da pré-temporada da maior e mais importante liga profissional de basquete do mundo terminará nesta sexta. Às 21 horas (de Brasília), o time rubro-negro enfrentará o Memphis Grizzlies, no Tennessee.

Em quadra, o Flamengo conseguiu equilibrar a partida somente nos primeiros minutos do primeiro quarto. O clube brasileiro ficou na cola do Orlando Magic até o placar apontar 21 a 19. Aí, os norte-americanos deslancharam e terminaram o período com 11 pontos de vantagem. No segundo, apareceu a pontaria certeira de Marcelinho Machado, com várias cestas de três, e o Flamengo ganhou o quarto por 26 a 21.

No segundo tempo, quando era a hora de o clube rubro-negro crescer em quadra, o que se viu foi o contrário. O Orlando Magic fechou bem o garrafão e as bolas de três de Marcelinho Machado pararam de cair. A diferença no placar ficou sempre por volta de 10 pontos e a festa no ginásio foi grande quando o time da Flórida chegou à contagem centenária em uma enterrada de Aaron Gordon.