Nos EUA, Flamengo perde 3ª na pré-temporada da NBA

Valeu a inédita experiência, mas desta vez a derrota foi ainda pior que nas duas primeiras partidas. Em sua terceira partida de sua excursão pelos Estados Unidos, onde participa da pré-temporada da NBA, o Flamengo foi derrotado pela terceira vez. Nesta sexta-feira, no Tennessee, o atual campeão da Copa Intercontinental foi arrasado pelo Memphis Grizzlies, do pivô espanhol Marc Gasol, com uma diferença de 40 pontos - placar de 112 a 72.

Nos dois primeiros jogos em terras norte-americanas, o Flamengo até teve bons momentos em quadra e perdeu "de pouco" para Phoenix Suns (100 a 88, no Arizona) e para Orlando Magic (106 a 88, na Flórida), que não chegaram aos playoffs na temporada passada. Nesta sexta, porém, apenas os primeiros minutos puderam ser chamados de bons. O time abriu 12 a 2 no placar, mas logo veio a reação e o Memphis Grizzlies, que fez boa campanha na edição anterior da NBA, chegou a virar com 24 pontos seguidos para 26 a 12.

Com uma equipe mais forte e em um estágio mais avançado da preparação para a próxima temporada - que começa no próximo dia 28, o Memphis Grizzlies não teve dificuldade alguma em superar o Flamengo, mantendo, principalmente a partir da metade do segundo quarto, sempre uma vantagem bastante grande no placar.

O melhor em quadra foi Marc Gasol. Com cerca de 22 minutos de jogo, o espanhol se destacou na partida com 15 pontos e oito rebotes. Não completou um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) por ter sido poupado pelo técnico David Joerger no segundo tempo.