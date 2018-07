Nova York receberá Jogo das Estrelas da NBA em 2015

NOVA YORK - A NBA anunciou nesta quarta-feira que a cidade de Nova York será a sede do Jogo das Estrelas de 2015, entre os dias 13 e 15 de fevereiro. Mas a programação do evento festivo da liga norte-americana de basquete será dividida entre os ginásios das duas equipes locais, o New York Knicks e o Brooklyn Nets.

Pela programação, o ginásio do Nets, o recém-construído Barclays Center, será palco da competição de enterradas e de outras atrações menores do fim de semana do Jogo das Estrelas. E a partida entre as seleções das conferências Leste e Oeste da NBA, que é o grande destaque do evento, acontecerá no Madison Square Garden, casa do Knicks.

Será a quinta vez que o Jogo das Estrelas acontecerá em Nova York, onde a última edição foi realizada em 1998. Na próxima temporada da NBA, que começa no final de outubro, o evento festivo será na cidade de Nova Orleans, em fevereiro de 2014.